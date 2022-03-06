سهر الصايغ عن إطلالتها الفرعونية بمعبد الأقصر: أحب ملامحي المصرية

خضعت الفنانة سهر الصايغ لجلسة تصوير جديدة «فوتوسيشن» غلب عليها الطابع الفرعوني في معبد الأقصر، تزامنًا مع مشاركتها في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ11 برئاسة السيناريست سيد فؤاد، والذي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى 10 مارس الجاري.

وعبّرت سهر الصايغ عن سعادتها بالتواجد في مدينة الأقصر وجلسة التصوير التي خضعت لها في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلة: «أحب الأقصر للغاية وأهلها، وليست تلك المرة الأولى لي فيها إذ زرتها أكثر من مرة خلال طفولتي، وأشعر فيها بطاقة إيجابية».

سهر الصايغ: أحب إظهار ملامحي المصرية.. وسعيدة بتواجدي في الأقصر

وتابعت سهر: «الحمدلله ربنا وهبني ملامح مصرية أحبها جدا، ومؤخرا أصبحت أحب إظهار ذلك في الصور، لذلك مهتمة بالتصوير بإطلالة فرعونية أو في أماكن أثرية مرتبطة بمصر».

كما عبرت سهر الصايغ عن سعادتها بتواجدها ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وبإقامته في مدينة الأقصر، متمنية إقامة مهرجان في كل في كل محافظة من محافظات مصر.

سهر الصايغ تنتهي من تصوير «الباب الأخضر»

وانتهت سهر الصايغ مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد «الباب الأخضر» والذي تشارك فيه بجانب إياد نصار وخالد الصاوي ومحمود عبدالمغني وبيومي فؤاد واحمد فؤاد سليم وعابد عناني وحمزة العيلي َرشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين وهو عمل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة وإخراج روؤف عبدالعزيز.

أما في السباق الرمضاني، تشارك كضيفة شرف في مسلسل «المداح» الجزء الثاني بجانب حماده هلال ودنيا عبدالعزيز وأحمد بدير وخالد سرحان وحنان سليمان ومحمد عز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.