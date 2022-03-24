وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بطلبة الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والمعهد الفني للقوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من الشباب المشاركين في برنامج التأهيل للعمل بوزارة الخارجية والرقابة الإدارية ووزارة النقل، استمرارا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

ونقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العسكرية، وحرصه الدائم على الاطمئنان على طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وعلى سير العملية التعليمية داخلها.

واستعرض القائد العام للقوات المسلحة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، عددا من القضايا والموضوعات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن القوات المسلحة تمضي بخطى ناجحة على جميع المستويات، وتعمل على تطوير أدائها في كل المجالات، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي المتسارع.

وأكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا بإعداد طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، لتخريج ضابط مقاتل قادر على تحمل المسئولية الملقاة على عاتقه، مشيرا إلى أن التدريب والتأهيل داخل الكليات والمعاهد العسكرية، يهدف إلى الارتقاء بكل النواحي التخصصية والفنية للطلبة، للوصول إلى الاحترافية فى تنفيذ كل المهام الموكلة إليهم في المستقبل، ولإعداد أجيال من المقاتلين، لديهم القدرة على الاستفادة من كل الإمكانات العلمية والتكنولوجية، التي وفرتها القوات المسلحة لهم.

كما أدار حوارا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، واستمع فيه إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، مؤكدا ضرورة الإلمام بمبادئ العلم التخصصي الدقيق، وكل مجالات المعرفة، ونقلها من الدراسة النظرية إلى مراحل التطبيق العملي، الذي يحقق الاستفادة الكاملة من كل الإمكانات والقدرات.