شجع من البيت.. تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم

حلم كبير ينتظر المصريون تحقيقه بالصعود إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكل أعينهم تتجه إلى أرض ستاد القاهرة بعد ساعات قليلة، حيث ينطلق اللقاء المرتقب بين منتخب مصر والسنغال، البعض اتجه إلى حضور المباراة من الاستاد والجلوس في المدرجات لتشجيع الفراعنة، بينما اختار العديد من الأشخاص حضور المباراة من المنزل والكافيهات المختلفة.

وفي هذا الصدد، يبحث الكثيرون عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم، لمعرفة من الفائز في اللقاء الهام الذي ينتظرونه كثيرا لتحقيق حلم الصعود للمونديال ولتعويض الخسارة في نهائي كأس أمم أفريقيا في فبراير الماضي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في ذهاب تصفيات كأس العالم المقررة اليوم الموافق 25 مارس، وتقام مباراة الإياب بين الفراعنة وأسود التيرانجا في 29 من نفس الشهر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

يُذاع هذا اللقاء على قناة beIN Sports HD 3.

تردد قناة beIN Sports HD 3

تردد (ميجا هرتز): 11054

معدّل استقطاب الموجة: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S2

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي

وعلنت قناة تايم سبورت إذاعة مباراة مصر والسنغال عبر بثها الأرضي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

تردد القناة الثانية الأرضية

التردد 12053

استقطاب: أفقي

ومعدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

جودة SD

تشكيل مصر المتوقع أمام السنغال

وتوقع الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»: التشكيل الأقرب لـ منتخب مصر في مباراة السنغال، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش- أحمد فتوح، عمر كمال، محمد عبدالمنعم

خط الوسط: محمد النني، بجانبه لاعب الأهلي عمرو السولية، وأيضا حمدي فتحي

كما يضم خط هجوم منتخب مصر كلا من محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.