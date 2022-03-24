إجراء عاجل من مترو الأنفاق عن ساعات العمل أثناء مباراة مصر والسنغال

كشف مصدر مسؤول في مترو الأنفاق، عن الاستعدادات النهائية لمباراة الإياب بين مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم، من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات، وتوفير عملات الفكة في شبابيك التذاكر، وتجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، وتجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة وخاصة قبل وبعد انتهاء المباراة، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، ضد فيروس كورونا.

زيادة ساعات العمل بالخطوط الثلاثة للمترو الجمعة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم زيادة ساعات العمل، بمقدار ساعة، يوم الجمعة 25 مارس الجاري، من أجل منح الجماهير فرصة استخدام المترو بعد انتهاء مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم بدولة قطر، لاستيعاب جموع الركاب، خاصة أن المباراة ستلعب في استاد القاهرة بحضور جماهيري يتجاوز 60 ألف متفرج، لافتا إلى أنه سيتم زيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بجميع المحطات، لمنع حدوث أى زحام داخل صالات المحطات، علاوة على تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة، لمنع تكدس الركاب داخل عربات القطارات، للحد من كورونا.

زيادة عدد موظفي الأمن داخل محطات مترو الأنفاق

وأكد المصدر أنه سيتم زيادة عدد موظفي الأمن داخل جميع المحطات بمترو الأنفاق، لمنع حدوث أى أزمات تحدث عقب انتهاء مباراة مصر والسنغال، مشيرا إلى أنه خلال إقامة المباراة ستكون هناك في الإذاعة الداخلية متابعة للمباراة أولا بأول، موضحا أنه سيتم تقليل زمن التقاطر بين القطارات، لمنع زحام الركاب على أرصفة المحطات، وأن آخر قطار سيقوم من محطة عدلي منصور الساعة 12.15 بعد منتصف الليل.

إجراءات صارمة داخل المحطات والقطارات لمواجهة كورونا

وأوضح المصدر أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل المحطات وعربات القطارات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات، وإلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوي فيروس كورونا.