أسعار أوبل وMG في مصر.. القائمة الكاملة والموديلات المختلفة

أعلن الوكيل الحصري لسيارتي أوبل الألمانية وMG الصينية في مصر، أحدث قائمة لأسعار العلامتين التجاريتين، وذلك تزامنا مع قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وخلال السطور التالية، نستعرض لكم أسعار سيارات أوبل الألمانية وMG في مصر، بعد إعلان الأسعار الجديدة من الوكيل الحصري لهذه العلامات.

أسعار سيارات أوبل في مصر 2022

تبدأ أسعار أوبل الآنمن 360 ألف جنيه إلى 570 ألف جنيه، موديلات 2022 في مصر.

أسعار أوبل كورسا 2022

أوبل كورسا 2022 الجديدة في مصر، جاءت أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: 360 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 370 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 380 ألف جنيه

أسعار أوبل كروس لاند 2022

ارتفعت أسعار أوبل كروس لاند 2022 الجديدة في مصر بقيمة 40 ألف جنيه لتكون أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: 375 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 405 ألف جنيه

أسعار أوبل جراند لاند 2022

أما أوبل جراند لاند 2022 فاستقرت على أسعارها القديمة وهي كالآتي:

- الفئة الأولى: 530 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 560 ألف جنيه

أسعار أوبل موكا 2022 في مصر

كما ارتفعت أسعار أوبل موكا 2022 الجديدة في مصر بقيمة 40 ألف جنيه لتكون أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: 435 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 470 ألف جنيه

أسعار سيارات MG 2022 في مصر

أما أسعار MG الصينية فارتفعت أسعارها بداية من 28 ألف جنيه إلى 48 ألف جنيه ما يعادل أكثر من 10% من الأسعار القديمة، وخلال السطور التالية نستعرض لكم أسعار سيارات MG 2022 في مصر.

أسعار MG 5 2022 في مصر

ارتفعت أسعار MG 5 في مصر موديل 2022 بقيمة 28 ألف جنيه على كل الفئات، لتكون أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الاولى: 275 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 295 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 315 ألف جنيه

أسعار MG ZS 2022 في مصر

ارتفعت أسعار MG ZS في مصر موديل 2022 من 29 ألف جنيه إلى 32 ألف جنيه، لتكون أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: 315 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 330 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 345 ألف جنيه

أسعار MG 6 2022 في مصر

ارتفعت أسعار MG 6 في مصر موديل 2022 من 35 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، لتكون أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: 370 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 390 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 395 ألف جنيه

أسعار MG RX5 2022 في مصر

ارتفعت أسعار MG RX5 في مصر موديل 2022 بقيمة 43 ألف جنيه على كل الفئات، لتكون أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: 415 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 445 ألف جنيه

أسعار MG HS 2022 في مصر

أما أسعار MG HS في مصر موديل 2022 فارتفعت بقيمة 48 ألف جنيه على كل الفئات، لتكون أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: 480 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 485 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 490 ألف جنيه