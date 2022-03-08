«أوبل» الألمانية تحول مجموعة منتجاتها بالكامل لمحركات الكهرباء 2028

أعلنت شركة «أوبل»، أنها ستكون علامة تجارية كهربائية بحتة، بحلول عام 2028 ، بعد تحويل مجموعة منتجاتها بالكامل إلى المحركات الكهربائية، وتقدم أوبل بالفعل مجموعة شاملة من الطرز المكهربة، في الوقت الحاضر، يمكن للعملاء طلب اثنى عشر نوعًا متغيرًا كهربائيًا .

وتخطو الشركة نحو التحول إلى الكهرباء في وقت قياسي، وبالتالي تقدم مساهمة مهمة في الحد من ثاني أكسيد الكربون، ولن تتوقف عند تحويل مجموعة السيارات التي تقدمها الشركة، وستقوم بتصنيع بطاريات عالية الأداء بحلول عام 2025.

ويتمثل هدف «أوبل»، النهائي في تقديم سيارات كهربائية تلبي تمامًا متطلبات العملاء في المستقبل، يشمل ذلك نطاقات قيادة تتراوح بين 500 و 800 كيلومتر وقدرة شحن سريع هي الأفضل في فئتها تبلغ 32 كيلومترًا في الدقيقة.

ويتمتع عملاء أوبل بالفعل بإمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من الطرز المكهربة، وتقدم جميع سيارات أوبل التجارية الخفيفة بالفعل خيارًا خالٍ من الانبعاثات وتعمل طرازات Opel Combo-e و Vivaro-e و Movano-e بالكهرباء بالبطارية.

الجدير بالذكر أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة عالميا، واصلت أوبل، مسارها التصاعدي خلال الأشهر الأخيرة في ديسمبر، وزادت الآن، حصتها في السوق لمدة 15 شهرًا متتاليًا، مع ما يقرب من 15 ألف سيارة مسجلة حديثًا، إذ حققت العلامة التجارية التي تتخذ من «روسلسهايم» مقرا لها، حصة سوقية بلغت 6.5%، بما يفوق الرقم المسجل في ديسمبر 2020، بنحو 1.4%.