رمضانهم مش غريب.. الشهر الكريم في جنوب أفريقيا تهنئات وزواج وزيارة المقابر

رغم موقعها في أقصى القارة السمراء إلا أنّ لشهر رمضان في دولة جنوب أفريقيا طبيعة خاصة، يأتي ذلك في ظل التنوع العرقي الكبير بين ذوي البشرة البيضاء والسمراء بالإضافة إلى الهنود، ورغم العنصرية الشديدة التي عانت منها جنوب أفريقيا إلاّ أنّ للشهر الكريم قدسية خاصة لدى كل تلك الأعراق.

قبل نحو شهرين من استطلاع هلال شهر رمضان، يبدأ السكان في جنوب أفريقيا استعدادتهم للشهر الفضيل، إذ تبدأ التهنئات في شهري رجب وشعبان، بينما يقوم البعض بصيام الشهرين كاملين، كما يقدم المتخاصمون على حل الخلافات فيما بينهم.

تنظيف المساجد والتجمع لتناول السحور مع الأسرة

وتشمل مظاهر الاحتفال تكوين مجموعات لتنظيف المساجد لاستقبال المصلين طوال الشهر، وفور الإعلان عن رؤية الهلال تتجمع الأسر في البيوت الكبيرة ليتناولوا أول سحور معًا، كما أنّ قراءة القرآن تتحول إلى نشاط يومي طوال شهر رمضان، فيما تشهد المحافظات ذات الأغلبية من المسلمين بثا مباشرا لصلاة التراويح التي يحرصون على أدائها تقربا إلى الله.

وتعد زيارة القبور عادة أساسية لدى مسلمي جنوب أفريقيا خلال شهر رمضان، وتنشط المنظمات الخيرية قبل الشهر الكريم لجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين، وتزويدهم بالطعام، وذلك إيمانا بأفضلية العمل الخيري خلال رمضان، ولا يقتصر العمل الخيري خلال الشهر الكريم على الداخل فقط وإنما تُقدم المساعدات للفقراء والجوعى في الخارج كذلك، فضلا عن تطوع البعض لإعداد الأطعمة المختلفة لتقديمها كوجبة للفقراء والمحتاجين كفرصة لخلق حالة من التضامن والتلاحم المجتمعي.

اختلاف العادات الرمضانية باختلاف الأعراق

ونظرا للتنوع العرقي في جنوب أفريقيا الذي يشكل المسلمون فيها نحو 2% من السكان ويتنوعون بين هنود وماليزيين وإندونيسيين وأفارقة، فإن مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم تتنوع حسب الخلفيات الثقافية خاصة في الأطعمة، فعلى سبيل المثال، يُكثِر الهنود من إعداد الوجبات ذات التوابل الحارة، بينما تتنوع أطعمة الآخرين.

وتعد الفاكهة عنصرا أساسيا على مائدة مسلمي جنوب أفريقيا، إذ يتناولون بعض الأطعمة الخفيفة ليعودوا في وقت لاحق لتناول وجبة كاملة، ومن العادات التي يحرص مسلمو جنوب أفريقيا عليها، إتمام الزيجات في الشهر الكريم تبركا به.