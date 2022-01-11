مؤسس مبادرة «حلم»: نظمنا رحلة من جنوب أفريقيا لمصر بالمواصلات العامة «فيديو»

قال محمود عبد المجيد، مؤسس مبادرة حلم أفريقيا، إنّ المبادرة تركز بشكل أساسي على التطوع في القارة السمراء، ومساعدة الأطفال على إتاحة التعليم لهم، من خلال تنظيم رحلات برية للمتطوعين، والسفر من جنوب أفريقيا لمصر عن طريق المواصلات العامة، وزيارة كل دولة لمدة 5 أيام.

«سفراء أفريقيا» يدعمون الدبلوماسية الشعبية

وأضاف «عبد المجيد»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلاميان محمد مصطفى شردي ولبنى عسل، في حلقة خاصة من شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من مبادرة «سفراء أفريقيا» التعرف على القارة بشكل أكثر، «عاوزين نعرف الناس إن مصر جزء من أفريقيا، وهي بمثابة دبلوماسية شعبية».

كشف نظر وعمل نظارة في مبادرة «أفريقيا ترى»

ولفت أن المبادرة ركزت لإمكانية تعليم الأطفال، فجرى إطلاق مشروع في تنزانيا عبارة عن إجراء كشف نظر للأطفال تحت شعار «أفريقيا ترى» دون الاستعانة بأطباء، حيث جرى تدريب المتطوعين على قياس النظر بطريقة ما وبنظارة معينة، وهي تكنولوجيا أمريكية موجودة، «بنعمل الكشف والنضارة للطفل في 5 دقايق».

وأشار محمود عبد المجيد، مؤسس مبادرة حلم أفريقيا إلى المبادرة نفذت 250 نظارة في تنزانيا، وأكثر من 850 كشف، وجاري التوجه لجنوب السودان وسننفذ المبادرة في أسوان قريبًا، وكل هذه المبادرة تجرى برًا.

«عبد المجيد»: رحلة من الخرطوم إلى عابدين في 26 ساعة

وتابع محمود عبد المجيد، مؤسس مبادرة حلم أفريقيا: «بنركب مثلا الأتوبيس من زيمبابوي بنطلع بيه على موزمبيق، الحدود البرية الأفريقية سهلة جدا، ركبنا أتوبيس من الخرطوم نزلنا في ميدان عابدين في 26 ساعة لأننا وقفنا في الحدود حوالي 6 ساعات، مكنتش أعرف في حياتي إن فيه أتوبيس بيطلع من الخرطوم يوصل للقاهرة».