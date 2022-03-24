أحمد سعد يستعد لطرح «عاشق نبينا» في شهر رمضان «صورة»

روّج الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لعمل فني جديد يُعرض خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر أحمد سعد بوستر يحمل عنوان «عاشق نبينا»، وعلق علية قائلا: «قريبا.. عاشق نبينا بمناسبة شهر رمضان الكريم».

أحمد سعد يتصدر التريند

وتصدر الفنان أحمد سعد، خلال الأيام الماضية التريند، بعد أن سخر منه الجمهور بعدما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رقصه على أغنيته الشهيرة «سايرينا يا دنيا»، ورغم السخرية عليها إلا أنها أصبحت تريند، وقام بتقليدها عدد كبير من الجمهور.

وقال «سعد»، في تصريحات تلفزيونية، « أعترف أن الرقصة ألشت مني، وحذفت الفيديو من الصفحة، ولكني فوجئت بتحقيقها مليون مشاهده في ساعات قليلة».

ألبوم أحمد سعد الجديد

وطرح أحمد سعد مؤخرا 3 أغنيات من ألبومه الجديد «وسع وسع»، وحققت أعلى نسب مشاهدة على موقع «يوتيوب»، بعدما تعدت مليوني مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

وأغنية «عليكي عيون» هي أول أغنيه طرحها «سعد» من ألبومه الجديد، تزامنا مع احتفالات عيد الحب، والتي تحمل طابعا رومانسيا، وهي من كلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

وتصدرت الأغنية التريند في 12 دولة عربية، هي «السعودية، الأردن، الإمارات، البحرين، الكويت، مصر، ليبيا، لبنان، العراق، اليمين، تونس، قطر».

اما الأغنيه الثانيه من ألبوم «وسع وسع» فتحمل اسم «بنادي عليك»، وهي من كلمات وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى فهد.

والأغنيه الثالثة من نفس الألبوم تحمل اسم «النفسية»، وهي من كلمات صلاح مندي، وألحان تامر كروان، وتوزيع طه الحكيم، وميكس وماستر هاني محروس.