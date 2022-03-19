أحمد سعد عن رقصة «صدقيني لو بإيدي»: قلشت مني شوية.. وعملت مليون مشاهدة

علَّق الفنان أحمد سعد، على رقصته المثيرة للجدل، حيث نشر مقطع فيديو له عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يرقص على أنغام أغنيته «صدقيني لو بإيدي».

وقال سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس، على قناة MBC مصر: «علاقتي بالسوشيال ميديا وتيك توك علاقة مشاهد مش محترف، بس أنا بحب اللي الناس بتعمله، فقلت أعمل فيديو زي اللي الناس بتعمله، لما بيرقصوا على أغانيهم .. الرقص ألش مني شوية، وحذفت الفيديو».

الجمهور دمه خفيف

وأضاف الفنان: «بعد 10 دقائق من طرح الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي حصل على مليون مشاهدة .. بس بصراحة، أشيد بخفة دم الجماهير، وضحكت جدا من اللي الناس عملته، بصحى من النوم بتفرج على مجموعات كاملة بتعمل نفس الحركة».

اختراع الرقصة مجهود شخصي

وأوضح: «اختراع الرقصة دي مجهود شخصي، ودي أول مرة ليّ مصمم رقصات»، وتابع مازحا: «لو حد عاوز شغل أو إعلانات خدوا رقمي عشان أحمد سعد مصمم رقصات للصم والبكم وده اللي الناس قالته».

وفي وقت سابق، أثار الفنان أحمد سعد، سخرية جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رقصه على أغنيته الشهيرة «صدقيني لو بإيدي»، والتي قدّمها ضمن أحداث فيلم «من أجل زيكو» للفنان كريم محمود عبد العزيز، ونشر، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، مقطع فيديو له، وهو يرقص على أغنية «صدقيني لو بإيدي»، مُعلقًا عليها بقوله: «يلا مين هيعرف كده.. تحدي».