أحمد سعد يرقص على أغنية «سايرينا يا دنيا» مع البلوجر إسلام فوزي

شارك البلوجر إسلام فوزي، جمهوره، بفيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو يحاول تقليد رقصة الفنان أحمد سعد على أغنية «سايرينا يا دنيا»، التي انتشرت خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها الجمهور، وظهر «فوزي» وهو يسخر في البداية من حركات «سعد» على الأغنية ويحاول أن يفهمها، ولكن فاجأ الأخير جمهوره بالظهور معه في نهاية الفيديو ومشاركة «فوزي» الرقص على كلمات الأغنية.

الجمهور يتفاعل مع رقصة أحمد سعد

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، خاصة مع ظهور أحمد سعد في النهاية، إذ علقت الفنانة داليا البحيري: «مفاجأة»، كما علق أحد المتابعين: «إيه الجمدان ده، دخلة أحمد سعد فظيعة والله»، وعلق آخر: «حلوة المفاجأة بتاعت أحمد سعد دي».

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وحقق «سعد» نجاحا كبيرا الفترة الماضية، بعد طرحه 3 أغنيات جديدة حصدت إشادات واسعة وتفاعل معها الجمهور، كما تصدرت الأغنيات قوائم الأكثر مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».

مشاهدات أغاني أحمد سعد

اقتربت أغنية «عليكي عيون» من تحقيق 39 مليون مشاهدة في أقل من شهر من طرحها على «يوتيوب»، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، بينما حققت الأغنية الثانية التي جاءت بعنوان «بنادي عليك» 3 ملايين و800 ألف مشاهدة خلال 3 أسابيع فقط من طرحها، وهي من كلمات وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي فهد.

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كما حصدت أغنية «النفسية» التي طرحها خلال الأسبوعين الماضيين إشادات كبيرة من الجمهور، كما تخطت 2 مليون مشاهدة في أيام، وهي من كلمات صلاح مندي، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقي طه الحكيم.