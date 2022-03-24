محمد عز يطرح أغنية «آه لو ضحكت تاني» على يوتيوب «فيديو»

طرح الفنان محمد عز، أغنية جديدة، مساء اليوم الخميس، تحمل اسم «آه لو ضحكت تاني»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «أه لو ضحكت تاني»، من غناء محمد عز، وكلمات محمد جمال وسيد الشاعر وألحانه، وتوزيع مصطفى البوب، وإخراج أسامة حبيب.

كلمات أغنية «آه لو ضحكت تاني» لـ محمد عز

وتقول كلمات الأغنية: «آه لو ضحكت تاني.. آه لو عدت تاني.. آه وأنا إيه اللي رماني.. آه آه على كده يا زماني.. شوف إيه جرالي.. من العيون الغزلاني.. ولا كان يخطر على بالي.. امشي وتفضل شغلاني».

محمد عز ضيف شرف مسلسل «العائدون» في رمضان 2022

وكان الفنان محمد عز، نفى ما يُشاع مؤخرًا، بشأن وجوده في موسم دراما رمضان المُقبل 2022، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، باستثناء ظهوره كضيف شرف في مسلسل «العائدون» بطولة الفنان أمير كرارة.

وكتب الفنان محمد عز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «كان نفسي أكون معاكم بمسلسل في رمضان، لكن أنا موجود فقط بحلقة كضيف شرف بمسلسل العائدون إخراج أحمد نادر جلال.. كل الأخبار اللي بتقول أنا في مسلسل كذا أو مسلسل كذا هي غير صحيحة.. أشكركم وإن شاء الله نتقابل في أعمال تليق بكم».

وكان الفنان محمد عز، انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم «في القلب» بين مصر والإمارات، لكن لم يُحدد بعد موعد طرحه في السينمات.

فيلم «في القلب»، من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم خالد سليم، ونسرين طافش، ومنة فضالي، وسوسن بدر، وهالة فاخر، وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وسيناريو وحوار سمير ياسر، معالجة درامية، ومحمد حسين ألمظ، وعادل مرسي، وإخراج مرقس عادل.