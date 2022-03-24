وكيل ميتسوبيشي في مصر يثبت سعر السيارات للحاجزين حتى 21 مارس الجاري

نشرت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة «ميتسوبيشي» في مصر، بياناً، تعلن فيه تثبيت سعر السيارات لكل العملاء الحاجزين حتى 21 مارس 2022، عن طريق معارض الوكيل في أبو رواش والقطامية وبدون أي زيادات في السعر، وذلك حتى استلامهم سياراتهم المحجوزة لموديلات عام 2022 في الموعد المحدد والمتفق عليه.

وقالت الشركة في بيانها، إنها ستتحمل كل التكاليف الإضافية نتيجة الفروقات التي حدثت من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنية المصري، وأسعار الشحن المرتفعة أيضا، وذلك حرصاً منها على ثقة عملائها.

«ميتسوبيشي» ليست الأولى

و«ميتسوبيشي» ليست الشركة الأولى التي تعلن ذلك، حيث كشفت أيضاً «رينو» في مصر عن الإبقاء على السعر المتفق عليه للعملاء الحاجزين منذ شهر، على أن تتحمل فرق التكاليف من ارتفاع الدولار.

وبنفس النهج، صرحت «كيا» هي الأخرى في مكالمة هاتفية لـ«الوطن»، أنها ستبقي على السعر القديم لجميع حاجزي «كيا اكسييد». وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة أنها سترفع أسعار سياراتها بداية من يوم الأحد المقبل بقيمة تتراوح من 30 إلى 35 ألف جنية.

توقعات بارتفاع أسعار السيارات مرة أخرى

وتوقع خبراء السيارات في مصر زيادة جديدة في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الشحن العالمية وتذبذب سعر الدولار بشكل يومي، وأيضاً انخفاض إنتاج السيارات في أغلب دول العالم، بجانب الأزمات التي حدثت في مصانع إنتاج قطع الغيار اللازمة لإنتاج السيارات في أوكرانيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في توقف مصانع عديدة في ألمانيا وأمريكا، منها مصانع فولكس فاجن وأودي وشيفروليه كورفيت.