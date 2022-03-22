بيع سيارات وتكاتك وموتوسيكلات «حكومية» في مزاد علني.. غداً

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني لبيع سيارات وتكاتك وتروسيكلات وموتوسيكلات مملوكة لوحدة مرور العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية صباح غد الأربعاء الموافق 23 مارس الحالي بقاعة النادي المصري القاهري بجوار حديقة الفساط بعين الصيرة في وسط القاهرة.

سيارات من ماركات وطرازت متعددة مشاركة في المزاد

وقالت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إن جلسة المزاد العلني ستعرض سيارات من ماركات وطرازت متعددة تتنوع بين سيارات جيب شيروكي وبي ام دبليو و نيسان وهيونداي وفيات وهوندا وبيجو وشيفرولية ومرسيدس و شاهين وجي ام إلى جانب سيارات نقل ونصف نقل.

وأكدت «الخدمات الحكومية» أنه يمكن شراء سيارة بالبطاقة الشخصية وفي حالة شراء أكثر من سيارة لابد من إحضار البطاقة الضريبية للمشتري.

الهيئة: كل 5 موتوسيكلات لوط

وأشارت الهيئة إلى أن بالنسبة للموتوسيكلات يعد كل 5 موتوسيكلات بمثابة لوط ولشراء الموتوسيكلات يستلزم إحضار البطاقة الضريبية وهو نفس الأمر بالنسبة للتروسيكلات اما السيارات التي تعامل معاملة الخردة.

وحول كراسة الشروط قالت «الخدمات الحكومية» إنه يمكن شراءها من مقر الهيئة في شارع التحرير بحي الدقي بمحافظة الجيزة ويصل سعرها إلى نحو 400 جنيه وتعد شرطا أساسيا لحضور جلسة المزاد العلني إلى جانب سداد قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد الذي يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه يتم سدادها قبل دخول قاعة المزاد العلني ويمكن استرداد القيمة بعد انتهاء فعاليات جلسة المزاد، حال عدم رسو المزاد بينما يتم تعلية المبلغ ليصل إلى 30% من قيمة المزاد، ويتم سداد الباقي في غضون 15 يوما من انتهاء المزاد العلني.