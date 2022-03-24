حسن شاكوش يطرح كليب «أمي العزيزة»: ابنك ضناكي حزين «فيديو»

طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، فيديو كليب أغنيته الجديدة «أمى العزيزة»، وذلك مساء اليوم الخميس، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

صناع أغنية «أمي العزيزة» لـ حسن شاكوش

أغنية «أمي العزيزة»، من غناء حسن شاكوش، وكلمات محمد الفزانى، وألحان حسام فيكا، وتوزيع اسلام شيبسي وإخراج مصطفى السويفى ومن إنتاج شركة ms وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية حسن شاكوش «أمي العزيزة»

وتقول كلمات أغنية أمي العزيزة، «بلغوا أمى العزيزة.. ابنك ضناكي حزين.. آه حزين.. من كل حاجة.. خلي الزمن يراضيه.. فين زمان الطيبة ياما فين زمن الإنسانية فين زمان القلب الأبيض والمحبة الربانية.. فاكرة لمتنا يا أمى كل يوم م المغربية ساعة ما المدفع يضرب وأنتى بتنادي عليا».

وكان من المُقرر طرح أغنية «أمي العزيز»، يوم الاثنين الماضي، في ضوء الاحتفالات بعيد الأم، إلا أنّ حسن شاكوش، قرر تأجيلها بشكلٍ مفاجئ، لتُطرح اليوم الخميس.

وأثار قرار تأجيل أغنية «أمي العزيزة»، انتقاد وسخرية من قبل الجمهور، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المتابعين: «عيد الأم خلاص خلاص، انتظر لعيد الأم لجاي ونزلها.. نزولها المرة دي تأخر خلص الموسم».

حسن شاكوش يعتزم طرح أغنية رومانسية جديدة: «جود مورنينج بيبي»

ومن المُقرر أنّ يطرح حسن شاكوش، أغنية رومانسية جديدة، خلال الفترة المُقبلة، حيث طرح البرومو الدعائي الأول لها منذ أيام، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» حيث تحمل اسم «جود مورنينج بيبي».

الأغنية الجديدة من غناء حسن شاكوش، وتوزيع إسلام ساسو، ومن كلماتها: «جود مورنينج بيبي.. يا اللي انتي نصيبي.. إوعي تسيبي لحظة واحدة.. إنتي البداية.. إنتي النهاية.. نجمة في سمايا بتنور».