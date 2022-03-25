أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25-3-2022 في مصر

البروتين عامل أساسي لتكوين خلايا جسم الإنسان، ويمده بالكثير من احتياجاته من الطاقة الغذائية، كما يحتوي على الأحماض الأمينية وهي التي تعد ضرورية للصحة، ومن ضمن الأطعمة التي تحتوي على الروتين اللحوم البيضاء، لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الدواجن بصفة مستمرة لمعرفة أسعاره في الأسواق المختلفة.

وفي ظل تذبذب الأسعار الأيام الماضية، واهتمام الناس باللحوم البيضاء التي يدخلونها في تحضير العديد من الأكلات، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المحلية المختلفة اليوم الجمعة الموافق 25 مارس من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في بعض المحلات التجارية في منطقة الدقي، وجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

سعر الكيلو من الدواجن البيضاء:

بلغ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء أو المزارع نحو 39 جنيهًا.

- سعر الدجاجة الكاملة

كما وصل سعر الدجاجة الكاملة بوزن يتراوح بين 1100 جرام و1200 جرام، إلى سعر يتراوح بين 75 جنيهًا و120 جنيهًا.

- سعر كيلو الصدور

فيما وصل سعر الكيلو من الصدور إلى 85.5 جنيها.

- سعر الكيلو من الدبابيس

وبالنسبة لسعر الدبابيس، فوصل سعر طبق كيلو من دبابيس دجاج إلى قيمة تتراوح بين 82 و100 جنيه.

- سعر الكبد والقوانص

ووصل سعر الطبق بوزن 500 جرام من كبد وقوانص الدواجن إلى نحو 30 جنيهًا.

- سعر الفيليه:

وتراوح سعر طبق «فيليه» الدجاج وزن الكيلو جرام لسعر بين 110 و170 جنيهًا.

- سعر الشيش طاووق:

وتراوح سعر الكيلو من الشيش طاووق بين 80 و110 جنيهات.

- سعر الكيلو من الديك الرومي:

وصل سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي إلى نحو 70 جنيهًا.

سعر جوز السمان

وتراوح سعر الجوز الواحد من السمان اليوم إلى بين 30 و65 جنيهًا.

سعر الكتاكيت

كما وصل سعر الكتاكيت اليوم إلى قيمة تتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

سعر كيلو البط

تراوح سعر الكيلو من البط بين 45 و47 جنيها.