أسعار الدواجن اليوم الاثنين 21-3-2022 في مصر.. تصل إلى 39 جنيها

الحديث عن انخفاض أسعار الدواجن أمس، ربما يدفع الكثيرين للبحث عن سعر اللحوم البيضاء اليوم الاثنين الموافق 21 مارس الجاري، وذلك بالتزامن مع حالة التذبذب في الأسعار من منطقة لأخرى مع قرب شهر رمضان المبارك، وقيام البعض بشراء كميات كبيرة لتخزينها لسهولة الإستخدام وتحديدًا السيدات العاملات.

وفي جولة أجرتها «الوطن» للرد على تساؤلات البعض عن متوسط الأسعار، تستعرض في التقرير التالي، أسعار الدواجن وعددًا من مشتقاتها في بعض المحلات التجارية بمنطقتي وسط البلد والدقي.

أسعار الدواجن البيضاء

- سجل سعر الكيلو من الشيش طاووق ما بين 80 و110 جنيهات.

- وصل سعر طبق «فيلية» الدجاج وزن الكيلو جرام بين 110 و170 جنيهًا.

- سعر طبق صدور دجاج بالعظم نحو 75 جنيهًا.

- سعر طبق كيلو «دبابيس» دجاج بين 82 و100 جنيه.

- تراوح سعر طبق أوراك ما بين 70 و130 جنيهًا.

- وصل سعر كبدة دجاج وزن كيلو بين 80 و100 جنيه.

- سجل سعر كيلو دجاج المزارع الأبيض الحي نحو 38.75 جنيه.

- سعر كيلو صدور الدواجن المخلية دون عظم نحو 85.5 جنيه.

- بلغ سعر الكيلو الواحد من الدجاج المجمد دون أحشاء مستورد برازيلي 45 جنيهًا.

- سعر كيلو دجاج مزارع أحمر حي بلغ اليوم نحو 39 جنيهًا.

- سعر الدجاجة الكاملة التي تزن بين 1100 جرام و1200 جرام، تراوح بين 75 جنيهًا و120 جنيهًا، حسب التغليف والشركة المصنعة.

- وصل سعر الكيلو من البط نحو 45 جنيهًا.

- تراوح سعر الكتاكيت اليوم، في السوق المحلية، بين 9 و13 جنيهًا.

- تراوح سعر جوز السمان اليوم بين 30 و65 جنيهًا.

- سعر الديك الرومي إلى نحو 70 جنيهًا، وسجل سعر رومي فيليه نحو 122 جنيهًا.

- سعر طبق 500 جرام كبد وقوانص نحو 30 جنيهًا.