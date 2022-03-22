أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22-3-2022 في مصر.. متى سيتغير سعرها؟

حالة من التساؤلات انتشرت خلال الساعات الماضية، وبالتحديد منذ تعديل البنك المركزي لسعر الدولار، ما جعل الكثيرين يتطلعون إلى معرفة ما يمكن أن يحدث في الأسعار المختلفة ومن ضمنها أسعار الدواجن، التي كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أنه من الصعوبة توقع ما سيحدث من ارتفاع حاليا وهذا ما سيتضح خلال الايام المقبلة.

وفي جولة أجرتها «الوطن» نستعرض فيما يلي أسعار الدواجن وعددًا من مشتقاتها في بعض المحال التجارية بمنطقتي وسط البلد والدقي، اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس الجاري، وذلك بالتزامن مع حالة التذبذب في الأسعار من منطقة لأخرى مع قرب شهر رمضان المبارك واتجاه بعض التجار لرفع الأسعار بعد تعديل سعر الدولار وتجاوزه الـ18 جنيها.

أسعار الدواجن البيضاء

- وصل سعر طبق «فيليه» الدجاج وزن الكيلو جرام بين 110 و170 جنيهًا.

- سعر طبق صدور دجاج بالعظم نحو 75 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من الشيش طاووق ما بين 80 و110 جنيهات.

- سعر طبق كيلو «دبابيس» دجاج بين 82 و100 جنيه.

- تراوح سعر طبق أوراك ما بين 70 و130 جنيهًا.

- بلغ سعر كبدة دجاج وزن كيلو بين 80 و100 جنيه.

- سجل سعر كيلو دجاج المزارع الأبيض الحي نحو 38.75 جنيه.

- وسجل سعر كيلو صدور الدواجن المخلية دون عظم نحو 85.5 جنيه.

- بلغ سعر الكيلو الواحد من الدجاج المجمد دون أحشاء مستورد برازيلي 45 جنيهًا.

- سعر كيلو دجاج مزارع أحمر حي بلغ اليوم نحو 39 جنيهًا.

- سعر الدجاجة الكاملة التي تزن بين 1100 جرام و1200 جرام، تراوح بين 75 جنيهًا و120 جنيهًا، حسب التغليف والشركة المصنعة.

- وصل سعر الكيلو من البط نحو 45 جنيهًا.

- تراوح سعر الكتاكيت اليوم، في السوق المحلية، بين 9 و13 جنيهًا.

- تراوح سعر جوز السمان اليوم بين 30 و65 جنيهًا.

- سعر الديك الرومي إلى نحو 70 جنيهًا، وسجل سعر رومي فيليه نحو 122 جنيهًا.

- سعر طبق 500 جرام كبد وقوانص نحو 30 جنيهًا.