أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23-3-2022 في مصر

منذ أن أصدر البنك المركزي قرارا برفع الفائدة في البنوك المختلفة، وبعد تخفيض قيمة الجنيه المصري، بدأ المواطنون يتساءلون عن أسعار مختلف السلع في مصر، وخصوصا تلك التي يستهلكها المواطنون بشكل أساسي، ما جعلهم يبحثون أيضا عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، فضلا عن أسعار منتجات الدواجن المختلفة أيضا.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يتساءل عنه المتابعون والقراء بشكل دائم، وخصوصا إذا كان هذا يمس منتجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 23 مارس في الأسواق المصرية، وفق جولة «الوطن» في منطقة الدقي، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

- وصل سعر كيلو من الدواجن مزارع إلى سعر نحو 39 جنيهًا.

- فيما وصل سعر الدجاجة الكاملة، والتي يتراوح وزنها بين 1100 جرام و1200 جرام، إلى سعر يتراوح بين 75 جنيهًا و120 جنيهًا.

- وعن سعر كيلو الصدور من الدواجن المخلية وصل إلى قيمة 85.5 جنيها.

- كما بلغ سعر طبق 500 جرام من كبد وقوانص الدواجن قيمة وصلت إلى نحو 30 جنيهًا.

- كما وصل سعر طبق «فيليه» الدجاج وزن الكيلو جرام لسعر يتراوح بين 110 و170 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو من الشيش طاووق إلى قيمة تتراوح ما بين 80 و110 جنيهات.

- فيما وصل سعر طبق كيلو من دبابيس دجاج إلى قيمة تتراوح بين 82 و100 جنيها.

- وعن سعر الديك الرومي، فوصل سعر الكيلو منه إلى قيمة نحو 70 جنيهًا، فيما سجل سعر رومي فيليه قيمة وصل إلى نحو 122 جنيهًا.

- بينما تراوح سعر الكتاكيت اليوم،إلى سعر يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

-وبالنسبة لسعر الكيلو من البط، فوصل إلى سعر يتراوح بين 45 و47 جنيها.

- كما وصل سعر الجوز الواحد من السمان اليوم إلى سعر يتراوح بين 30 و65 جنيهًا.