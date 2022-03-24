أسعار الدواجن اليوم الخميس 24-3-2022 في مصر

تعد السلع الغذائية الغنية بالبروتينات من أكثر السلع الغذائية استهلاكا لدى المواطنين، نظرا لما تحتويه من قيمة غذائية عالية، تمد جسم الإنسان بالطاقة، ويهتم العديد من المواطنين بـ أسعار الدواجن باعتبارها مصدر الحصول على البروتينات، لانخفاض سعرها مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء، وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت بورصة الدواجن حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الأسعار.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المحلية المختلفة اليوم الخميس الموافق 24 مارس من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في بعض المحلات التجارية في منطقة الدقي، وجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

- سعر الكيلو من الدواجن البيضاء: بلغ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء أو المزارع نحو 39 جنيهًا.

- سعر الدجاجة الكاملة: كما وصل سعر الدجاجة الكاملة بوزن يتراوح بين 1100 جرام و1200 جرام، إلى سعر يتراوح بين 75 جنيهًا و120 جنيهًا.

- سعر كيلو الصدور: فيما وصل سعر الكيلو من الصدور إلى 85.5 جنيها.

- سعر الكبد والقوانص: ووصل سعر الطبق بوزن 500 جرام من كبد وقوانص الدواجن إلى نحو 30 جنيهًا.

- سعر الفيليه: كما وصل سعر طبق «فيليه» الدجاج وزن الكيلو جرام لسعر يتراوح بين 110 و170 جنيهًا.

- سعر الشيش طاووق: ويالنسبة لسعر الكيلو من الشيش طاووق يتراوح بين 80 و110 جنيهات.

- سعر الكيلو من الدبابيس: ووصل سعر طبق كيلو من دبابيس دجاج إلى قيمة تتراوح بين 82 و100 جنيه.

- سعر الكيلو من الديك الرومي: وصل سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي إلى نحو 70 جنيهًا.

- سعر جوز السمان: وبلغ سعر الجوز الواحد من السمان اليوم إلى سعر يتراوح بين 30 و65 جنيهًا.

- سعر الكتاكيت: كما وصل سعر الكتاكيت اليوم إلى قيمة تتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

- سعر كيلو البط: ووصل سعر الكيلو من البط بين 45 و47 جنيها.