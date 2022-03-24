وفد صحة النواب يزور مركز طب أسرة منشأة العماري في الأقصر «صور»

تفقد الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، والنائب الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، والدكتور محمود أبو الخير وكيل اللجنة، والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، والنائب الدكتور محمد العماري مركز طب أسرة منشأة العماري بمحافظة الأقصر.

جولة للوفد البرلماني في المركز

واستقبل الوفد البرلماني الدكتور أحمد حماد رئيس الرعاية الأولية بالوحدة، واصطحب الوفد في جولة تفقدية للمركز الذي يحتوي على 3 طوابق تشمل الطوارئ وقسم الأشعة والتطعيمات، بجانب العيادات الداخلية المتخصصة.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وكلا من الدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيلا اللجنة، والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، والدكتورة سهير عبدالحمید، والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم والدكتورة راوية مختار الدكتورة إيرين سعد والدكتور محمود عزب.

زيارة الوفد تستمر 3 أيام

وتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مختلف المراكز بمحافظة الاقصر، للوقوف علي أعمال تطوير بعض المستشفيات، حيث تستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني 3 أيام يتفقد خلالها الوفد مبنى الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر، ويتفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي وبندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد وكذلك عدد من المستشفيات والوحدات الصحية في المحافظة.