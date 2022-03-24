أستاذ جراحة مسالك بولية: الروبوت الطبي يعطي نتائج أدق وأفضل في العمليات

قال الدكتور محمود عبدالحكيم، أستاذ جراحة المسالك البولية في طب قصر العيني، إن استخدام الروبوت في مصر قليل، وذلك يرجع لعدة أسباب منها سعره، كما أن التكنولوجيا الخاصة به ليس من السهل وجودها في كل الأماكن، متابعا: «بقالنا 20 سنة مستنيين يدخل الروبوت في مصر».

جهازين للروبوت الطبي في مصر

وأضاف «عبدالحكيم»، خلال لقاء، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أن أول جهازين روبوت في أكتوبر الماضي، أحدهما في مستشفى عين شمس، والآخر في مستشفى مسالك الدولي.

وأشار إلى أن القطاع الطبي يرغب في إدخال هذه التكنولوجيا لمصر، لأنها تضيف دقة كبيرة للغاية للعمليات التي تجرى، «بتدي نتائج أدق وأحسن»، لافتا إلى أنه يعمل بالمنظار الجراحي ويبتعد عن الجراحة التقليدية.

مزايا الروبوت الجراحي

وأشار إلى أن الروبوت الجراحي يضيف بُعدا كبيرا لمهارة الأطباء، ويتيح الفرصة وكأنك داخل جسم المريض في أثناء إجراء العملية.

وأوضح أنه حصل على تدريب على مناظير البطن في فرنسا في 2008 عبر الروبوت، ثم حصل على تدريب في معهد الأورام على روبوت من جيل قديم نسبيا لمدة عامين، ثم سافر لكوريا الجنوبية وحضر عملية جراحية بواسطة الروبوت الجراحي.

وكشف عن أنه طبيب لجراحات المسالك البولية أبًا عن جد، قائلا إن والده الدكتور عمرو عبدالحكيم، وكان من أوائل الأطباء في العالم الذين انتقلوا من الجراحة التقليدية لمناظير البطن، «وقتها نفس الأسئلة اللي كانت بتتسئل دلوقتي زي ما واحد يقولك ما أنت بتعمل كذا.. ليه تعمل حاجة جديدة؟!».