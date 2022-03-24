مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار آدم عدي بالعاصمة الصومالية

أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الآثم الذي شهده محيط مطار «آدم عدي» الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشيو، أمس الأربعاء، مسفرا عن عدد من الضحايا والمُصابين.

تضامن كامل مع الصومال الشقيق

ولفتت الخارجية، إلى أن مصر حكومةً وشعباً، تُعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكل المُصابين.

وأكدت تضامنها الكامل مع الصومال الشقيق، في مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، ووقوفها بجواره في مواجهة أي محاولات غادرة تهدف إلى زعزعة أمنه واستقراره.