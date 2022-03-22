وزير الخارجية يؤكد تكثيف التشاور السياسي مع باكستان

استقبل رئيس جمهورية باكستان عارف علوي، اليوم، وزير الخارجية سامح شكري، في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى باكستان.

ونقل الوزير شكري، تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الجمهورية الباكستاني، مثنيا على ما شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين من حراك خلال الفترة الماضية.

الرئيس الباكستاني يعرب عن تطلعه لزيارة السيسي لبلاده

ومن جانبه، أعرب الرئيس الباكستاني عن تطلعه إلى زيارة رئيس الجمهورية لباكستان خلال الفترة المقبلة؛ لمواصلة الدفع قُدما بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

شكري يبحث مع رئيس باكستان ملفات التعاون الثنائي

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،‫ بأن اللقاء تناول مجمل ملفات التعاون الثنائي في إطار العلاقات الصديقة والمتنامية بين مصر وباكستان، وأكد «شكري» أهمية الحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين الدولتيّن خلال المرحلة الماضية، فضلاً عن مواصلة تكثيف التشاور السياسي والتنسيق المستمر بينهما سواء على الصعيد الثنائي أو في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.