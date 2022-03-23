عاجل.. وفاة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت

أعلنت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، وفاة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، عن عمر 84 عاما، مشيرة إلى أنها كانت أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخارجية الأمريكية في الولايات المتحدة، وأنها حفزت السياسة الخارجية الغربية في أعقاب الحرب الباردة.

وفاة وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت بعد مسيرة دبلوماسية حافلة

وأكدت الشبكة الإخبارية الأمريكية، أن خبر وفاة وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت، جرى تأكيده عبر بريد إلكتروني جرى إرساله إلى موظفي مجموعة «أولبرايت ستونبريدج»، وهي شركة استراتيجيات عالمية جرى تأسسيها بواسطة «أولبرايت».

وكانت وزير الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت، رمزا مركزيا في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وقد شغلت في البداية منصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، قبل أن تصبح الدبلوماسية الأولى في الولايات المتحدة خلال فترة بيل كلينتون الرئاسية الثانية.

وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت دافعت عن توسيع الناتو

وأشارت شبكة «سي إن إن» إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت دافعت عن توسيع حلف الشمال الأطلسي الناتو، وهو الأمر الذي حدث بالفعل.

وقد كان توسع حلف الناتو أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا والحرب الدائرة بينهما الآن، بعدما أعلنت روسيا رفضها توسيع الحلف ليصبح على حدودها، معتبرة أن في ذلك تهديد لها.