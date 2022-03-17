هند صبري: برنامج «الدوم» نقلة في صناعة الفن ومصر ولادة «فيديو»

أعربت الفنانة هند صبري عن سعادتها لانضمامها للجنة تحكيم المسابقات «الدوم»، في المرحلة النهائية، قائلة: «مصر ولادة طول عمرها، وفيه مواهب كتيرة خفية مكنتش عارفة توصل إزاي».

الدوم نقلة نوعية في الصناعة كلها

وأشادت الفنانة هند صبري بالمواهب الموجودة في برنامج «الدوم»، المذاع على شاشة قناة «ON»، قائلة: «النهاردة الدوم إدالنا فرصة نتعرف عليهم ونشوف مواهب مكناش نتخيل إنها موجودة، إحنا في الصناعة عارفين إننا دايما عاوزين ومتعطشين للمواهب، وبالنسبة لي برنامج الدوم نقلة في الصناعة كلها».

المشتركين في «الدوم» موهوبين جدا

من جانبه، قال المخرج الكبير يسري نصرالله إن فكرة تقديم مواهب من كل أنحاء الجمهورية والوقوف على خشبة مسرح واحد، ومواجهة جمهور لأول مرة بهذا الزخم تشكل شجاعة كبيرة من المشتركين، متابعًا: «هما موهوبين فعلًا، وإن شاء الله نشوف مواهب كتيرة النهاردة».

تفاصيل برنامج «الدوم»

برنامج «الدوم» هو برنامج لاكتشاف المواهب، ويقام في قاعة ضخمة بمركز شباب الجزيرة، وينتمي المشتركون لجميع المحافظات، وتتراوح أعمار المشتركين بين 16 و28 عامًا، للتمثيل والغناء، وفي التقديم الإعلامي من 21 إلى 28 عامًا.

واشترطت المسابقة على المتسابقين أن يقيموا في القاهرة، وأجريت اختبارات للاختيار من بين 15 ألف مشترك، ولم تكن الأولوبية بأسبقية الحضور، ولكن كانت للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة.