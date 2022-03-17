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أنغام: شوفت في برنامج «الدوم» مواهب عظيمة فاجئتني «فيديو»

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محمد عزالدين
11:07 م | الخميس 17 مارس 2022
أنغام

أنغام

عبرت المطربة أنغام عن سعادتها لانضمامها للجنة تحكيم المسابقات «الدوم»، في مرحلة التصفيات النهائية، قائلة: «فكرة برنامج الدوم كبيرة ومهمة، ومحتاجينها من زمان، لأن في كل ركن وبيت وقرية ومحافظة في مصر موهبة، دة شيء أنا متأكدة منه». 

المواهب في الدوم عظيمة

وأشادت المطربة أنغام ببرنامج المسابقات «الدوم»، المذاع على شاشة قناة «ON»، قائلة: «بنشكركم على الفكرة العظيمة دي، وتابعت وشوفت مواهب عظيمة وحلوة، كانت مفاجأة ليا وفرحت بيهم جدًا وفرحانة بفكرة البرنامج، وأتمنى للي موجودين واللي مشيوا واللي مش هيحالفهم الحظ كل التوفيق».

تفاصيل برنامج الدوم

وانطلقت اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج «الدوم» المهتم باكتشاف المواهب في ثلاثة مجالات، وهي الغناء والتمثيل وتقديم البرامج التلفزيوني، وفي المراحل النهائية أصبح التصويت متاحًا للجماهير من أجل إنقاذ المواهب المهددة بالخروج.وشهدت الحلقة السابقة في برنامج الدوم تأهل 10 مشتركين حددتهم لجنة التحكيم.

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