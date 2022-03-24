نادية الجندي في عيد ميلادها: «شكرا لجمهوري اللي جعلني النهاردة تريند»

وجهت الفنانة نادية الجندي، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشكر لكل من أرسل لها التهنئة بعيد ميلادها، والذي يوافق 24 مارس من كل عام.

وكتبت الفنانة نادية الجندي قائلة: «بحب أشكر كل من عيّد عليا بمناسبة عيد ميلادي، بشكر كل المواقع المصرية والعربية والقنوات والمنتجين والصحفيين والنجوم العرب على معايدتهم الجميلة اللي أسعدتني».

نادية الجندي: أشكر كل من هنأني

وأضافت «الجندي»، قائلة «أشكر أسرتي وأصدقائي وجمهوري الكبير الحبيب الغالي اللي جعلني اليوم تريند، بحبه وتشجيعه ليا اللي دايما في ظهري وسندي، بشكره على تعليقاته الجميلة اللي بقرأها بنفسي وبتسعدني وبتديني دفعة قوية لمزيد من العطاء والنجاح والمثابرة، بشكرهم علي المعايدات والبوسترات والفيديوهات والتعليقات الإيجابية المفرحة».

واختتمت نادية الجندي، بقولها «بشكر فرد فرد، وكل الأستوري الحلو، وكل شخص صنع لفتة جميلة أسعدتني يوم عيد ميلادي، بشكركم جميعاً على مجهودكم وحبكم، وبحبكم أوي أوي، وربنا يخليكم ليا».

مسلسل سكر زيادة

وعُرض للفنانة نادية الجندي في رمضان 2020 مسلسل «سكر زيادة»، والذي جمعها للمره الأولى بالفنانة نبيلة عبيد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول 4 سيدات تم النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا، ويحاولن التكاتف سويا والسعي التصدي لكل النصابين، ويتم ذلك من خلال العديد من المواقف الكوميدية.

مسلسل «سكر زيادة» بطولة نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، ومي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

كما ضم المسلسل عددا كبيرا من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنان أحمد السقا، ورزان المغربي، وهنادي مهنا، وجومانا مراد، ومصطفي أبو سريع، وإنجي علي، وأميرة هاني، وغيرهم من الفنانين.