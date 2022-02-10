نادية الجندي بعد إعلان تكريمها من جمعية الفيلم: «فخورة بهذا التكريم»
كتب:
وداد خميس
04:00 م | الخميس 10 فبراير 2022
الفنانة نادية الجندي
أعربت الفنانة نادية الجندي عن سعادتها الشديدة وفخرها بتكريمها من مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ«47، 48»، تكريمًا لدورها في صناعة السينما، وتقديرًا لأعمالها السينمائية البارزة.
نادية الجندي: سعيدة وفخورة بتكريمي من مهرجان جمعية الفيلم
ونشرت الفنانة نادية الجندي صورة لدعوة المهرجان لتكريمها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، وعلقت عليها قائلة: «يوم السبت 12 فبراير مهرجان جمعية الفيلم، سعيدة جدا وفخورة جدا بتكريم مهرجان جمعية الفيلم لأن التكريم هنا من جهة لها مصداقيتها وتاريخها وأي جائزة أو تكريم منها يكون لها قيمتها ومصداقيتها»، مشيرة إلى أنها حصلت من هذا المهرجان على جائزة أفضل ممثلة في إحدى دوراته السابقة عن فيلم «الرغبة».
يوم السبت 12 فبراير— Nadia Elgendy (@NadiaAlGindi) February 10, 2022
مهرجان جمعية الفيلم
سعيدة جداً وفخورة جداً بتكريم مهرجان #جمعية_الفيلم #الرغبة#نادية_الجندي #nadia_elgendy pic.twitter.com/O3JHUDW8eR
حظر تجول يحصل على 12 جائزة من جمعية الفيلم
وكان من ضمن الأفلام التي حصلت على جوائز من مهرجان جمعية الفيلم، فيلم «حظر تجول» للفنانة إلهام شاهين والمخرج أمير رمسيس، حيث حظي الفيلم بـ12 جائزة عن أفضل الأفلام التي عُرضت عام 2020.
حيث حصل الفيلم على جوائز: أفضل فيلم لعام 2020 للمنتج صفي الدين محمود، وأفضل أفيش للمصمم يوسف عادل، والموسيقي التصويرية لتامر كروان، والديكور للمهندس عاصم علي، وأحسن سيناريو، وأحسن إخراج لأمير رمسيس، والمونتاج لهبة عثمان والتصوير لعمر أبو دومة.
كما حصلت الفنانة إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة، وأمينة خليل أفضل ممثلة دور ثاني، وكامل الباشا أفضل ممثل دور ثاني، وحصد الفيلم أيضا جائزة أفضل فيلم من تصويت الجمهور.