نادية الجندي في عيد ميلادها الـ76.. صاحبة مسيرة حافلة منذ مشاركتها في «جميلة» و «ميرامار»

تحتفل الفنانة نادية الجندي اليوم، بعيد ميلادها الـ76، التي لقبت ب«نجمة الجماهير»، وتربعت لفترة طويلة علي صدارة الاعمال الفنية، واستطاعت منافسة عدد كبير من نحوم السينما لسنوات طويلة.

وتعتبر نادية الجندي من مواليد 1946، وبدأت مشوارها الفني بفيلم «جميلة»، وكانت نشاتها في عائلة من الطبقة المتوسطة، لاب يعمل في المقاولات، وتلقت تعليمها الاول في مدرسة نبوية موسي، وفي السنة الأخيرة من التوجيهية شاركت في مسابقة ملكة جمال الاسكندرية سنة 1985، كما نالت كأس المناطق المصرية في التمثيل، ثم اتجهت لتمثيل العديد من الأدوار الصغيرة، وعملت خلالها في السينما اللبانينة وكان آخر أعمال لها في لبنان فيلم «عالم الشهرة» عام 1971، ولها فيلمين في قائمة أفضل أعمال السينما المصرية ويرصد الوطن في السطور التالية أحداث الفيلم.

فيلم جميلة أشهر أعمال نادية الجندي

يعتبر فيلم «جميلة»عام 1958، من أهم وأشهر الاعمال السينمائية التي شاركت في الفنانة نادية الجندي، حيث كان يشارك في بطولته صلاح ذو الفقار، أحمد مظهر، محمود المليجي، حسين رياض، فريدة فهمي، كريمان، رشدي أباظة، صلاح نظمي، ومن تأليف يوسف السباعي، ومن إخراج يوسف شاهين.

وكانت قصة فيلم «جميلة» تدور أحداثه حول قصة حياة المناضلة الجزائرية «جميلة بوحريد»، والتي ساهمت في مقاومة الإحتلال الفرنسي للجزائر، وقدمت نادية الجندي في الفليلم دور المجاهدة علياء.

فيلم « ميرامار» من أشهر أعمال نادية الجندي

وقدمت نادية الجندي فيلم «ميرامار» عام 1969، الئي كانت تدور أحداثه حول تهرب زهرة من بلدتها الصغيرة بعد أن ضغطت عليها أسرتها للزواج من ثري عجوز، توجهت إلى مدينة الإسكندرية وعملت في فندق صغير، وبدأت تقابل شخصيات مختلفة في الفكر والحياة ومنهم حسين علام الثري العابث، ومنصور باهي الشاب المناضل المثقف والذي تتعرف عليه زهرة محاولًا مساعدتها في تعلم القراءة والكتابة.

وشارك في بطولته عماد حمدي، يوسف شعبان، يوسف وهبي، عبد الرحمن علي، أبو بكر عزت، أحمد توفيق، شعراوي، عصمت رأفت، شادية نظيم، سهير سامي، ومن تأليف نجيب محفوظ، ومن إخراج كمال الشيخ.