حظك اليوم برج الجدي الجمعة 25-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يولد أصحاب برج الجدي في الفترة بين 22-12 إلى 19-01، يستطيع برج الجدي أن يفهم من حوله بسهولة، لذلك من الصعب أن تلعب معه، لن يقبل شخص برج الجدي الاعتذار الشفهي، فهو يحب أن يثبت له هذا فعليا، دائما يخطط للنجاح، فهو لا يترك الأشياء تأتي كما هي، من الصعب تفهم شخصية برج الجدي فهو يحب الجلوس بمفرده، لا تجده شخصا مرحا فهو حاد في طباعه.

ومن خلال حديث خبير الأبراج عبير فؤاد لـ«الوطن»، نستعرض حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والاجتماعي والعاطفي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تقول خبير الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجدي، إن الوضع الفلكي داعم ويجعلك اليوم لامعا وقد يعدك بلقاءات ناجحة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وأضافت خبير الأبراج عبير فؤاد لمولود برج الجدي على الصعيد العاطفي أن وجود القمر في برجك يمدك بكل السحر والجاذبية ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة.

مميزات مواليد برج الجدي

الانضباط، المثالية، الاقتصاد والوفاء من أهم مميزات برج الجدي، فهم يحبون الالتزام، يضبطون العمل دون رقابة ويحترمون المواعيد، أيضا امرأة برج الجدي تحاول الحفاظ على المال ولا تحب التبذير، يحبون بشدة ولا يتنقلون كثيراً في العلاقات.