حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24-3-2022 مهنيا وعاطفيا

حظوظ مختلفة وأحداث متعددة يخبر بها علم الفلك مواليد الأبراج المتعددة من أخبار سارة أو حزينة، مما يجعل الكثيرين يهتمون بمعرفة حظك اليوم والتطلع إلى ما يخبرهم به الطالع اليومي وخبراء هذا العلم، الذي يختلف أو يتفق معه الكثيرين ولكنه يحظى باهتمام فئات كثيرة من المواطنين والأشخاص في كل مكان.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» حظك اليوم وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 24-3-2022 على الصعيد المهني

يمكنك اليوم الدفاع عمن تحب وتستطيع أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تقتنع به منذ زمن.

حظك اليوم برج الحمل 24-3-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر بمنزل الحظ بالنسبة لمواليد برج الحمل مما يمدك بالعديد من المقومات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا وتبدو في أوج تألقك.

حظك اليوم برج الثور 24-3-2022 على الصعيد المهني

تقدر اليوم قيمة المال جيدا وتحافظ عليه ولا تهدره فيما لا يفيد وذلك نظرا لوجود القمر في منزل المدخرات.

حظك اليوم برج الثور 24-3-2022 على الصعيد العاطفي

يوجد عطارد بمنزل الأصدقاء اليوم مما يمنحك الفرصة للاقتراب بلطف ممن تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-3-2022 على الصعيد المهني

التزم الصبر والهدوء وفكر كثيرا في الأمور قبل اتخاذ القرارات، فالقمر في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى اليوم في أقوالك.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-3-2022 على الصعيد العاطفي

تصاب البحيرة في علاقة عاطفية وعليك أن تكون دبلوماسيا مع الطرف الآخر حتى لا تحدث مشاكل بينكما.

حظك اليوم برج السرطان 24-3-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العمل اليوم بالنسبة لمواليد برج السرطان مما يمنحك إصرارا على إنجاز واجبات مهنية أو منزلية.

حظك اليوم برج السرطان 24-3-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بجاذبية كبيرة نظرا لتواجد عطارد بمنزل الحظ كما تميل للتعبير عن مشاعرك بلا كسوف.

حظك اليوم برج الأسد 24-3-2022 على الصعيد المهني

يكون اليوم ملئ بالسعادة، وتستطيع أن تعبر عن وجهات نظرك الجديدة كما توسع نطاق اتصالاتك، وعليك ألا تغامر اليوم.

حظك اليوم برج الأسد 24-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب اليوم مما يجعلك تشعر بالراحة النفسية وتعطف على الجميع بمشاعرك الجميلة.

حظك اليوم برج العذراء 24-3-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس اليوم مما يحتم عليك الانتباه لحقوقك، وعليك التصرف بحكمة مع الأهل والمحيطين بك.

حظك اليوم برج العذراء 24-3-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت في خلاف مع شريك الحياة عليك إنهاءه سريعا اليوم ولا تترك الخصام والزعل بينكما.

حظك اليوم برج الميزان 24-3-2022 على الصعيد المهني

تميل اليوم إلى الاعتدال في كل الأمور وتتمتع أيضا باليقظة والاتزان.

حظك اليوم برج الميزان 24-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تعبر عن مشاعرك وأفكارك بطلاقة وترد على كل سؤال يتم توجيه إليك بلباقة.

حظك اليوم برج العقرب 24-3-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثاني مما يتطلب منك مضاعفة التركيز ومراجعة خطواتك جيدا لتتخلص من أي تشوش تشعر به.

حظك اليوم برج العقرب 24-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تتعامل بأسلوب ودي ولطيف مع من حولك كي لا تفقد علاقاتك.

حظك اليوم برج القوس 24-3-2022 على الصعيد المهني

تقدم جهدا مميزا اليوم على الصعيد المهني وتتفتح لدراسة أمور ومجالات جديدة، وقد تقوم بخيارات تثبت تفوقك.

حظك اليوم برج القوس 24-3-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بسحر كبير نظرا لوجود القمر في برجك مما يمنحك جاذبية ويدفعك للتقدم بثقة نحو من تحب.

حظك اليوم برج الجدي 24-3-2022 على الصعيد المهني

التزم السرية والكتمان اليوم وحاول أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك لتتغلب على الإجهاد.

حظك اليوم برج الجدي 24-3-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر اليوم مما يجعلك تميل للانعزال والغموض قليلا.

حظك اليوم برج الدلو 24-3-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل المشروعات مما يساعدك على تنمية أعمالك بمهارة فائقة.

حظك اليوم برج الدلو 24-3-2022 على الصعيد العاطفي

تحاط اليوم بالمخلصين وتجد من يساعدك ويقدم لكم الدعم كما تكتشف حقيقة بعض الأصحاب.

حظك اليوم برج الحوت 24-3-2022 على الصعيد المهني

اليوم ليس جيدا بالنسبة لمواليد برج الحوت وعليهم ألا يلوموا أنفسهم ويبتعدون عن الشعور بعدم الرضا، حيث يوجد القمر في وضع معاكس.

حظك اليوم برج الحوت 24-3-2022 على الصعيد العاطفي

ابتعد عن المبالغة في انفعالاتك تماما، وحاول التماسك ولا تفقد أعصابك حتى لو واجهت استفزازا.