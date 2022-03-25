صيدلانية: تعافي المرضى بالطب البديل في مصر صدفة

قالت الدكتورة شيرين الملواني، طيبية صيدلانية، إن الطب البديل موجود منذ مئات السنين، ولكن الطب البديل الموجود في مصر حاليًا ونعاني منه آخر 15 عامًا يمكن أن نسميه «طب الصدفة»، فهو تقنية معينة أصابت مع مريض معين واعتبروه علاجًا مناسبًا.

ما هو الطب البديل؟

وأضافت «الملواني» خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام» عبر فضائية «Ten»، مساء الخميس، أن الطب البديل الموجود في مصر هو طب المفاجأة إذ يُقدم المريض عشب معين، وقد تختفي الأعراض مؤقتًا ولا يعرف بعد ذلك ماذا سيحدث للمريض.

استمرار الطب البديل

وأشارت الطبيبة الصيدلانية إلى أن الطب البديل مستمر منذ آلاف السنين لسبيين الأول هو ضعف المريض والجهل ورفض العلم، منوهة بأن الطب البديل تكلفته أعلى من الطب العادي، متابعة: «أنا غير مقتنعة بالطب البديل»، لافتة إلى أن هناك طبًا بديلًا في الخارج ولكن ذلك مرتبط بالملاعب وإصابات اللاعبين وهو نوع من أنواع الرفاهية، مشددة على أن الحجامة ليست علاجًا.

دور الطب البديل

فيما قالت رشا السيد متخصصة تغذية علاجية وإصابات الملاعب، إن التغذية العلاجية دراسة وجزء عند علاج أي شخص، مؤكدة أنها خريجة تربية رياضية وتندرج تحت الطب البديل وتقوم بدور طبيب العلاج الطبيعي.

إصابات الشارع

وأضافت خلال استضافتها في نفس البرنامج، أن مهمتها في حال وجود إصابة شخص ما في الشارع هو عدم حدوث مضاعفات حتى يُنقل المريض إلى المستشفى، خاصة أن هناك طرق إسعافات أولية للتعامل مع المريض.

الفرق بين التبرع بالدم والحجامة

وأشارت إلى أن التغذية العلاجية تفيد في تأهيل المصابين، مؤكدة أن هناك فرقًا بين الحجامة والتبرع بالدم، فالتبرع بالدم هو سحب الدم من خلال الوريد، أما الحجامة تكون عن طريق التركيز على منطقة معينة لحسب الدم منها.

لا مانع من عمل الحجامة

وأشارت إلى أنها ليس لديها مانع في عمل الحجامة، مؤكدة أن هناك أطباء معروفين يطالبون بالحجامة، كما تقوم بعمل حجامة للاعبين كبار في الأهلي والزمالك، مؤكدة أن الحجامة تعمل على تخفيف الألم.