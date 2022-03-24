التحريات تكشف ملابسات وفاة عامل بالعياط: سقط في بئر صرف صحي

سقط عامل خلال المشاركة في حفر بئر صرف صحي بالعياط جنوب محافظة الجيزة، ما أسفر عن مصرعه، وجرى انتشال جثته، ونقله إلى المستشفى، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

بداية الواقعة

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد بوفاة عامل سقط في بئر صرف صحي بالعياط، وانتقل المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث مركز شرطة العياط إلى محل الواقعة، وجرى الاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص كاميرات المراقبة، وتبين أن العامل سقط في بئر الصرف الصحي خلال عمله، ما أدى إلى وفاته، تم استدعاء أفراد أسرة الضحية، وصرحت النيابة بدفن الجثة.