أمن الجيزة يضبط سارقي فيلا فنانة شهيرة في الهرم

نحجت الأجهزة الأمنية في الجيزة في كشف غموض سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من فيلا فنانة في الهرم، إذ أفادت التحريات بأن وكيل أعمالها، وخاله وراء ارتكاب الواقعة، وضبط المتهمان، وتولت النيابة التحقيق.

سرقة فيلا سميرة صدقي

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدار العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من الممثلة سميرة صدقي 66 عاما، مقيمة في هضبة الهرم، أنها اكتشفت سرقة محتويات خزينة بالشقة سكنها، وانتقل العميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية لفحص مكان الواقعة.

وأفادت تحريات العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع غرب الجيزة، بعدم وجود آثار عنف، وأن الدخول حدث من الباب الخلفي «للمطبخ» بمفتاح دون خدوش، أو عنف ما يعني أنّ الدخول حدث بالمفتاح الأصلي.

وكيل أعمالها وخاله وراء الواقعة

وتوصلت التحريات عقب فحص علاقات المبلغة والعاملين لديها والمترددين عليها تبين أن مرتكب الواقعة وكيل أعمالها وخاله وراء ارتكاب الواقعة، وضبط المتهمان واعترفا بأن الوكيل أعطى لخاله نسخة من الباب الخلفي، ووصف له مكان الخزنة والمفتاح وحدد له موعدا تكون الشقة خاوية، وضبطت المسروقات بالكامل.