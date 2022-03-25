تباين أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 25-3-2022 في مصر

تباينت أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 25 -3-2022 في البنوك المختلفة أمام الجنيه المصري، وفق آخر تحديث للبنوك، أمس الخميس.

وسجلت كافة العملات ارتفاعا مقابل الجنيه، خلال الأيام الماضية، ويأتي على رأسها الدولار، وتستعرض «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

جاءت أسعار العملات الأجنبية لدى البنك الأهلي المصري، كالتالي: إذ بيع الدولار بـ 18.39 جنيه مقابل 18.29 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 20.2419 جنيه مقابل 20.0458 جنيه للشراء، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 24.2873 جنيه، مقابل 20.0458 جنيه للشراء.

فيما وصل سعر الدينار الكويتي إلى 60.4506 جنيه للبيع مقابل 57.8207 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي 4.899 جنيه للبيع مقابل 4.8847 جنيه للشراء، وبيع الدرهم الإماراتي بسعر 5.0042 جنيه مقابل 4.989 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار اليوم الجمعة 25 -3-2022، أعلى سعر للبيع في بنك الاستثمار العربي عند 18.46 جنيه، فيما وصل سعره في بنك أبو ظبى إلى 18.35جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار منها.

وجاء بنك الاستثمار العربي كأفضل البنوك التي تبيع لها اليورو، إذ سجل سعره 20.3854 جنيه، فيما جاء المصرف العربي كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 20.1685 جنيه.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر في بنك الاستثمار العربي بسعر 4.9151 جنيه، كما يعد بنك hsbc الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.89 جنيه.

وجاء بنك الاستثمار العربي في الصدارة، كأفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، بسعر 24.5482 جنيه، وبنك المصرف العربي الدولي الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 24.2312 جنيه.

وتصدر بنك الاستثمار العربي قائمة أفضل البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 57.3125 جنيه، وصُنِف بنك بلوم الأفضل في شراء الدينار الكويتي بسعر 60.3321 جنيه، واحتل بنك الاستثمار العربي قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي، بسعر5.021 جنيه، فيما جاء بنك بلوم كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.9959 جنيه.