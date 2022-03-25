سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-3-2022 في مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-3-2022 بمصر، وفق آخر تحديث للبنوك إذ تتوافر العملة السعودية في البنوك وشركات الصرافة رغم زيادة الطلب عليها، ورغم الارتفاع الذي شهدته مؤخرًا كباقي العملات، ومنها اليورو، والدرهم الإماراتي، والإسترليني.

واستبعد علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، حدوث أي نقص في تدبير الريال السعودي لعمرات شعبان ورمضان، موضحًا أنّ عمرة شعبان ورمضان لم تشهد أي مشكلات في تدبير العملة.

ولفت «الحريري» إلى أنّ الحد لأقصى لتدبير الريال السعودي للمواطنين الراغبين في أداء العمرة، هي 10 آلاف ريال لدى شركات الريال السعودي، وللحصول عليها لابد من جواز السفر والبطاقة الشخصية .

أعلى سعر لبيع وشراء الريال السعودي

وعُرض الريال السعودي بأفضل سعر تبيع في بنك الاستثمار العربي بنحو 4.9151 جنيه، بينما جاء في بنك saib بسعر 4.91 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم، في جميع البنوك المصرية، وهي كما يلي:

- سعر الريال السعودي ببنك الاستثمار العربي 4.94 جنيه - مقابل 4.915 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.9107 مقابل 4.8954 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي اليوم في بنك cib يباع بسعر 4.9107 جنيه مقابل 4.8871 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي اليوم في بنك «ميد» 4.9263 جنيه للبيع مقابل 4.7427 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 4.910 جنيه للبيع مقابل 4.864 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.919 جنيه للبيع مقابل 4.7584 جنيه للشراء.

- وسجل سعر بيع الريال السعودي اليوم في البنك المصرف المتحد 4.912 جنيه مقابل 4.723 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في بنك «التعمير والإسكان» 4.945 جنيه للبيع مقابل 4.8632 جنيه للشراء.