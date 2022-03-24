تباينت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 24-3-2022 في مصر، مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفعت كافة العملات خلال الأيام الماضية ويأتى على رأسها الدولار، وتستعرض «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية لدى البنك الأهلي المصري، بيع الدولار بـ18.39 جنيه مقابل 18.29 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 20.2529 جنيه مقابل 20.0751 جنيه للشراء، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 24.2987 جنيه، مقابل 20.1117 جنيه للشراء.

وسجل الدينار الكويتي 60.4835 جنيه للبيع، مقابل 57.852 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك نفسه 4.902 جنيه للبيع مقابل 4.887 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 5.0069 جنيه مقابل 4.988 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس 24 -3-2022، أعلى سعر بيع في مصرف أبو ظبى الإسلامي عند 18.48 جنيه، فيما جاء بنك كريدى أجريكول، كأفضل البنوك التي نشتري منها الدولار الأمريكي بسعر 18.34 جنيه.

وجاء بنك الاستثمار العربي كأفضل البنوك التى تبيع لها اليورو، إذ سجل سعره 20.3854 جنيه، فيما جاء كريدى أجريكول كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 20.1978 جنيه.

بيع سعر الريال السعودي بأعلى سعر في الاستثمار العربي بسعر 4.9151 جنيه، كما يعد الأفضل بنك كريدى أجريكول الأفضل فى شراء الريال السعودي بسعر 4.8907 جنيه.

وجاء بنك الاستثمار العربي في الصدارة، كأفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، بسعر 24.5482 جنيه، وبنك كريدي أجريكول، الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني، بسعر 24.2326 جنيه.

وتصدّر بنك المصرف العربى الدولي قائمة أفضل البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 60.2632 جنيه، وصُنِّف بنك الإسكندرية الأفضل في شراء الدينار الكويتي، بسعر 60.5523 جنيه، واحتل بنك مصرف أبوظبى الإسلامي قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي، بسعر5.0217 جنيه، فيما جاء كريدى أجريكول كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.9973 جنيه.