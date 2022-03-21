آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. استدعاء السفير الأمريكي في موسكو

أحداث متسارعة تشهدها آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا بعد مرور 26 يوما على اندلاع شرارة الحرب بين الجارتين أواخر فبراير الماضي، وتشمل آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا إعلان الجيش الروسي، اليوم الاثنين، أنّ قواته قصفت مركزا تجاريا في العاصمة الأوكرانية كييف كونه يُستخدم كمستودع للأسلحة، وفقاً لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا

وفي آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، قال أحد المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية، إنّه رغم العملية العسكرية الروسية الموسعة على أوكرانيا إلاّ أنّها لم تحقق أهدافها المعلنة ولم تسيطر على المدن الكبرى بأوكرانيا حتى اللحظة، بحسب ما أفاد موقع سكاي نيوز عربية.

أوكرانيا ترفض أي إنذار روسي

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي،، إنّ كييف لن تقبل بأي إنذار تصدره موسكو، ونقلت وول ستريت جورنال عن البنتاجون قوله إنّه بصدد إرسال أسلحة سوفييتية ضمن عمليات سرية إلى أوكرانيا، وتتضمن تلك الأسلحة أنظمة دفاعية جوية، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

وفي آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، وعلى ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بوصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بـ«مجرم حرب»، استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، السفير الأمريكي لدى موسكو وسلتمه احتجاجا رسمياً بشأن الأمر.

وأعلن بوتين في 24 فبراير الماضي، شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، بالإضافة إلى نزع السلاح الأوكراني.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، أكدت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتين أنّ العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا لحين تحقيق أهدافها التي تحركت من أجلها، وأسفرت الحرب بين البلدين عن مقتل المئات من الأوكرانيين بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليوني لاجئ إلى الدول المجاورة.