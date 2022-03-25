أبرز تصريحات أنغام في «سهرانين»: «أحمد زكي قالي أنتِ عبدالحليم الستات»

ظهرت، مساء أمس الخميس، الفنانة أنغام ضيفة على إحدى حلقات برنامج سهرانين الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر شاشة قناة on e وخلال الحلقة كشفت عن كثير من التفاصيل الخاصة بحياتها والتي تفاعل معها الجمهور.

كان من بين الأمور التي كشفت عنها الفنانة أنغام كواليس تحضيرها لأغنية «شنطة سفر» التي حققت معها نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث قالت «أغنية مهمة حلوة وفي وقتها ودي كانت فترة الشباب ابتدوا يهاجروا، كانت فترة مأثرة في مصر كلها، كل بيت تدخله لازم تلاقي شاب مسافر علشان الشغل وأكل العيش».

أنغام تكشف كواليس شنطة سفر

وتابعت أنغام قائلة بأن الشاعرة التي كتبت الأغنية كانت تدعى فاطمة جعفر من مدينة الإسكندرية، وكتبتها لأنه كان لديها شقيق قريب منها وسافر خارج البلاد وبعدما كتبتها لحنها والدها الملحن محمد علي سليمان.

وكشفت أنغام أن الأغنية كانت ملك فنانة أخرى ولكنها أعجبتها فأخبرت والدها وأخذتها لنفسها قائلة: «بابا اتكسف شوية من الست اللي هتغنيها لكن أنا كنت متمسكة قولتله دي أغنية هتفرقع معايا أوي أنا عيزاها».

أحمد زكي لـ أنغام: أنت عبدالحليم الستات

كما تحدثت عن كواليس مقابلتها للفنان أحمد زكي، والذي وصفها بعبد الحليم الستات حيث قالت «أحمد زكي كان حبيبي، وفي سهرة من السهرات قالي جملة مش عارفة قالهالي بسبب السهرة دي ولا عموما، دا رأيه فيا، قالي أنت عبد الحليم الستات ومبنسهاش».

وأكدت أنغام على أن أي رأي يعبر عنه الفنان أحمد زكي فهو ذو قيمة حتى وإن لم يكن يعجبه صوتي قائلة: «كويس إنه خد باله مني يعني وهو كان عنده وجهة نظر إن طريقة تعبيري في الغنا هي نفس طريقة عبدالحليم في وقفة المسرح وكدا».

كما كشفت أيضا أنها تعلمت العزف على آلة البيانو منذ صغرها في السن لأن آلة البيانو تحتاج للتدريب في سن مبكر وهي كانت الآلة الأساسية طول حياتيها».

وتحدثت أيضا عن أن جدتها من والدتها كانت تمتلك موهبة الصوت الجميل ولكنها لم تحترف الغناء.