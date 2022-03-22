تتأسف لجمهورها.. 5 مواقف لـ أنغام في حفلها في دار الأوبرا

شهد حفل الفنانة الكبيرة أنغام عددا من المواقف والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية ضمن الاحتفالات بعيد الأم.

ترصد «الوطن» في هذا التقرير 5 معلومات عن الحفل

- بدأت أنغام حفلها على نغمات أغنيتها الشهيرة حالة خاصة جدا.

- تسببت الهندسة الصوتية للحفل في مشكلة كبرى بين أنغام والجماهير وبالتحديد المتواجدين في بلكون المسرح الكبير، حيث ظلوا يهتفون لأنغام لعدم قدرتهم سماع الأغنيات الملعوبة على المسرح مما جعلها توقف الحفل أكثر من مرة.

- انسحبت أنغام من الحفل مرتين بسبب رداءة الصوت، وعادت فى المرتين، حيث ظلت المشكلة تتكر طيلة الأغنيات الثلاث الأولى التى قدمتهم

- اعتذرت أنغام لجمهورها بسبب ما حدث وطلبت منهم الهدوء وعدم الصياح قائلة سامحوني أنا آسف الصوت فيه مشكلة.

- أنغام قدمت في الحفل عددا كبيرا من الأغنيات من بينها ودوني عند أم، وحالة خاصة جدا، وبين البينين، ونفضل نرقص، وأنا بعته كتير، وهتشتاقوا، وحيران، وأهي جت، وهو نفس الشوق، وبقول نسياك، ومابتعلمش، وحدانية، واستنى إيه، وأساميك الكتيرة، ومطمنة، وبقيت وحدك، وهبدأ من الآخر، وبخاف أفرح، ومهزومة، وفنجان النسيان، وعرفها بيا، وحتة ناقصة، واكتبلك تعهد، وعمري معاك، وياريتك فاهمني.

من المقرر أن تقدم أنغام تتر مسلسل «فاتن أمل حربى» الذى تقوم ببطولته الفنانة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبدالغنى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل وهي المرة الأولى التى تقدم فيها أنغام تتر لنيللي كريم.