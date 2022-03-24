أنغام تكشف كواليس أغنيتها الشهيرة «شنطة سفر»: والدي اعتذر لمطربة أخرى

قالت الفنانة أنغام، إن أغنية «شنطة سفر»، تأثرت بها الشاعرة فاطمة جعفر، بعد سفر شقيقها للعمل خارج مصر، موضحة أن في فترة التسعينيات، سافر كثير من الشباب المصري للعمل خارج مصر، مؤكدة أن الأغنية لم تكن مصممة لها، لكنها طلبتها من أبيها الملحن محمد سليمان، الذي أحرج واعتذر للمطربة، لافتة إلى أن المطرب الذي كان يستعد لإنتاج الشريط الخاص بها، توفى قبل إنتاج شريط الكاسيت.

تعاملها مع عاطف الطيب

أضافت «أنغام»، خلال استضافتها في برنامج «سهرانين»، مساء اليوم، على فضائية «ON»، ويقدمه الممثل أمير كرارة، أن المصور هشام سري، عرض عليها أن يصور كليبها الجديد المخرج عاطف الطيب، وأعجب بأغنية شنطة سفر، وذكر لها أن الأغنية تشبه فيلم قصير، متابعة: «كنت حاسة إن السما اتفتحت لي، وأنا اللي انتجت الأغنية دي، وكانت 4 أيام تصوير، وكان في كذا مكان تصوير والأغنية كانت 8 دقايق، وبعت عربية جبتها جديد عشان أعمل الأغنية، وطلع معايا في الكليب الفنان طارق لطفي».

اختبارها في لجنة الاستماع

أوضحت الفنانة أنغام، أنها غيرت عمرها أثناء تقدمها للجنة الإذاعة التي اختبرها فيها الفنان القدير أحمد فؤاد حسن، قائد الفرقة الماسية، مشيرة إلى أن اللجنة لم توافق عليها من المرة الأولى، وعملت على تسجيل أغنية للأم لإذاعتها في التليفزيون، مبينة أن الفنان القدير علي عيسى، دعمها لكي تغني في حفلات ليالي التليفزيون وأضواء المدينة.

ولفتت إلى أنها صعدت في حفلة فيها الفنان محمد رشدي وفايد محمد فايد، والفنانة ياسمين الخيام، متابعة: «الناس أول ما صقفت وقفت غناء، وحسيت إن التصقيف مكنش في وقته، أنا محظوظة إني اتعلمت على يد رتيبة الحفني وأسستني، نادتني في المعهد، وقالت لي غني، سمعت إن صوتك حلو، وقالت لي عايزنيك تغني في فرقة أم كلثوم، دي كانت بتطلع في البرنامج اللي هي بتقدمه، قولتلها أنا عاوزه أغني لوحدي مش في الكورال».