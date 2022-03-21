أنغام تعتذر لجمهورها بسبب سوء الصوت.. وتترك المسرح في حفل عيد الأم

اعتذرت الفنانة أنغام لجمهورها، في الحفل المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية، على رداءة الصوت، الذي تكرر أكثر من مرة، أثناء عزف الأوركسترا أغنياتها، التي كانت تنوي تقديمها في الحفل.

أنغام لجمهورها: سامحوني أنا أسفة

الجمهور ظل ينادي على أنغام، بسبب عدم وصول الصوت إليهم فى المسرح الكبير، ما جعلها تعتذر لهم قائلة: «سامحوني معلش أنا أسفة».

أزمة الصوت تكررت في الحفل مرتين، ما جعل أنغام تركت المسرح مرتين، من أجل حل مشكلة الصوت، وقدمت خلال 40 دقيقة 3 أغنيات فقط، من بينها «حالة خاصة وأساميك الكتيرة».

أنغام بدأت حفلها بحالة خاصة جدا

وكان من المقرر، أن تقدم انغام خلال الحفل، عدد كبير من الأغنيات من بينها ودوني عند أم، وحالة خاصة جدا، وبين البينين، ونفضل نرقص، وانا بعته كتير، وهتشتاقوا، وحيران، واهي جت، وهو نفس الشوق، وبقول نسياك، ومابتعلمش، وحدانية، واستنى ايه، واساميك الكتيرة، ومطمنة، وبقيت وحدك، وهبدأ من الآخر، وبخاف افرح، ومهزومة، وفنجان النسيان، وعرفها بيا، وحتة ناقصة، واكتبلك تعهد، وعمرى معاك، وياريتك فاهمني.

أنغام كانت قد وضعت صوتها منذ ايام على تتر مسلسل فاتن أمل حربي، حيث كان قد كتب كلمات الاغنية الدكتور مدحت العدل والعمل من بطولة الفنانة نيللي كريم ومن المقرر ان يعرض خلال شهر رمضان الكريم.

مسلسل «فاتن أمل حربى» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبدالغنى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل الذي يعود للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد نجاحهما في «لأعلى سعر» الذي عرض عام 2018.