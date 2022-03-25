أوكرانيا تحذر: أسعار الغذاء العالمية ستواصل الارتفاع بسبب الحرب

قال وزير الزراعة الأوكراني الجديد «ميكولا سولسكي»، الذي تم تعيينه أمس، إن أسعار الغذاء العالمية ستستمر في الارتفاع إذا لم يتغير الوضع في أوكرانيا بعد الحرب الروسية، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية، قبل قليل.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار كثير من السلع والمعادن خصوصا أسعار القمح والذرة، ولا تزال الأسواق العالمية تشهد هزة في الأسعار مع تواصل الحرب للأسبوع الخامس على التوالي.

مخزونات الحبوب الأوكرانية المخصصة للتصدير تبلغ 7.5 مليار دولار

وذكر تقرير لوكالة أنباء «رويترز»، أن وزير الزراعة الأوكراني قال إن مخزون الحبوب الأوكرانية المخصصة للتصدير تبلغ 7.5 مليار دولار لكنه لم يذكر حجم الحبوب المعدة للتصدير في الوقت الحالي، واستقال وزير الزراعة السابق، «رومان ليششينكو»، أمس بسبب حالته الصحية.

روسيا تدمر مستودع وقود خارج العاصمة الأوكرانية كييف

في سياق متصل، قالت روسيا إنها استخدمت صواريخ «كروز كاليبر»، لتدمير مستودع وقود رئيسي خارج العاصمة الأوكرانية كييف، وقال المتحدث باسم الوزارة «إيجور كوناشينكوف»، في إفادة صحفية إن الضربة وقعت مساء الخميس بصواريخ أُطلقت من البحر.

وقال «كوناشينكوف»، إن المستودع كان يستخدم لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية بوسط البلاد.

عمدة بوريسبيل: 20 ألف مدني أوكراني فروا من المدينة

وقال عمدة مدينة «بوريسبيل»، إن 20 ألف مدني فروا من المدينة، الكائنة بالقرب من المطار الدولي في ضواحي كييف، وفي وقت سابق من الأسبوع دعا السكان إلى الإخلاء، قائلاً إن ذلك سيجعل العمليات العسكرية أسهل.