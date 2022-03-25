افتتاح 3 معارض جديدة للسلع في باب الشعرية والسلام والشرابية

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن افتتاح 3 معارض جديدة، اليوم الخميس، للسلع الغذائية بباب الشعرية والسلام والشرابية ضمن سلسلة معارض «رمضان كريم»، التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

30 % تخفيضات

قال «عبد العال»، في بيان له، إن المعارض تقدم تخفيضات تصل إلى 30% على جميع السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة ومستلزمات رمضان، مشيرا إلى أن المعارض الجديدة تأتي ضمن عدة معارض أقامتها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة والقطاع الخاص، وتم نشرها في كافة أحياء العاصمة بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

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وأضاف أنه تم نشر عدد من السيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتخفيضات بعدد من أحياء العاصمة كدار السلام وألف مسكن والوايلي والسلام والقطامية بالتعاون بين مديرية التموين وجهاز شباب الخريجين، استجابة لرغبة المواطنين في تقريب منافذ البيع إليهم للاستفادة من التخفيضات، كما تم زيادة عدد المنافذ التموينية وشوادر بيع السلع الغذائية التابعة لمديرية تموين القاهرة لأكثر من 30 منفذا جديدا، لتغطية كافة أحياء العاصمة وتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان.

محاربة غلاء الأسعار

أكد محافظ القاهرة، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في محاربة غلاء الأسعار من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف أحياء ومناطق العاصمة، بالإضافة إلى تكثيف حملات إدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة وإدارات التموين على منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية، للتأكد من التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة ومنع ظاهرة احتكار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.