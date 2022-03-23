افتتاح معرض «مستقبل وطن» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ببني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معرض بيع السلع الغذائية والاستهلاكية، والذي نظمته أمانة حزب مستقبل وطن، بمدينة سمسطا تحت إشراف وحضور النائب حسام العمدة رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب ببني سويف، وناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا.

محافظ بني سويف يتفقد منتجات المعرض

وتفقد محافظ بني سويف منتجات المعرض، الذي يضم العديد من السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وتبادل الحديث مع عدد من المواطنين أثناء تواجدهم المعرض للحصول على مستلزماتهم واحتياجاتهم من السلع بكافة أنواعها.

رئيس الهيئة البرلمانية: نسعى لتوفير احتياجات المواطنين

من جانبه، أعرب النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف عن سعادته بحضور المحافظ وافتتاحه للمعرض، الذي يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتنظيم الفعاليات لتوفير احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".ت

كما افتتح محافظ بني سويف مشروع تأهيل ورفع كفاءة 33 منزلاً بقرية الكوم الأحمر بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيهاً، والذي نفذته مؤسسة «مصر الخير»، ضمن مشروع تحسين بيئة السكن، وذلك ضمن البرنامج الميداني الذي أعدته المحافظة لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمناسبة عيدها القومي، وفي إطار خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في محافظات الصعيد.