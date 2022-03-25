«الوطن» ترصد خطوات «حياة كريمة» في مارس.. قوافل غذائية وطبية وفرص عمل

جاءت مبادرة حياة كريمة لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لهدف التصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار في تنمية الإنسان، وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، فلأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة ليكونوا نبراسًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي.

قوافل وصل الخير

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «المليون كرتونة» في رمضان، إذ انطلقت قافلة «وصل الخير» في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم المساعدات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مبادرة التعليم حياة

بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، انطلقت فعاليات مبادرة التعليم حياة خلال شهر مارس في 3 محافظات، من أجل توفير بنية تكنولوجية للمدارس، وتزويدها بخدمة الإنترنت، وأجهزة الكمبيوتر وعمل توعية للطلاب والمعلمين والأهالي بشأن التكنولوجيا والرقمنة والخدمات التعليمية المتوفرة على شبكة «تعليمي».

إنجاز 82% من أعمال مدرسة شبرا ملس للغات بـ9.5 مليون جنيه بالغربية

أعلنت محافظة الغربية، الانتهاء من 82% من أعمال تنفيذ مدرسة شبراملس الرسمية لغات، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بإجمالي تكلفة 9.5 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ 88% من أعمال بناء مجمع الخدمات الحكومية، بتفهنا العزب، بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من 43% من أعمال بناء وحدة طب الأسرة بقرية نهطاي، وتنفيذ 12% من أعمال مد وتدعيم الكابلات الضوئية لخطوط التليفون الأرضي، والإنترنت، بقرية كفر الدغايدة، فضلًا عن انهاء 95% من أعمال رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية كفر أبري، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال توسيع ورفع كفاءة مدرسة سنباط الثانوية المشتركة، بنسبة 100% تحت أشراف هيئة الأبنية التعليمية، وتسليمها، فضلا عن ضم 4 مراكز جديدة في الغربية على خريطة «حياة كريمة».

قوافل طبية

أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية 166 قافلة طبية على مدار شهر مارس، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا، وتضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

تدشين «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»

أجرت «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، 3 حوارات خلال شهر مارس مع شركاء المجتمع المدني في مصر على مدار الفترة الماضية، حول سبل تعزيز الشراكة، وتوحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة، لا سيما في ضوء توسع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتشمل مختلف محافظات الجمهورية.

تركيب 100 فلتر بمنازل المستحقين بقرى حياة كريمة بالمجان

أعلنت محافظة الغربية تركيب 100 فلتر مياه، بمنازل المستحقين بقرى حياة كريمة بالمجان تماماً بالتعاون مع شركة الفارس لأنظمة معالجة المياة، موضحه أنه تم الانتهاء من تركيب عدد 56 فلتر، على أن يتم تركيب باقي الفلاتر في القرى المستحقة في الأيام المقبلة.

مشروعات «حياة كريمة» في قنا

وكشفت المبادرة عن مستجدات ما توصلت إليه أعمالها في محافظة قنا، لا سيما في مركزي دشنا والوقف، إذ انتهت المبادرة من 96% من أعمال مشروع نقطة الإسعاف، و90% من مجمع الخدمات الزراعية، 90%من أعمال مجمع خدمات مواطنين السمطا بحري، 45% من أعمال مشروع مركز الطبي السمطا بحري، وذلك بالمجلس القروي السمطا بحري.

كما انتهت المبادرة من 15% من أعمال مركز طب الأسرة، و60% من أعمال مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بقرية أبودياب غرب، و85% من مشروع محطة الصرف الصحي بقرية أبودياب شرق نجع أولاد حماد، وذلك بمجلس قروي أبودياب غرب قرية العزب المصري، وفيما يخص أعمال مشروع محطة الصرف الصحي بقرية العزب المصري، نفذت المبادرة 60% من محطة الصرف، و80% من خطوط الشبكات، كما بلغت نسبة التشطيبات النهائية لمركز طب الأسرة بالمراشدة 90%.

إنجاز 80% من أعمال مشروعات «حياة كريمة» بقرى الوادي الجديد

انتهت المبادرة في مجال قطاع المياه من 10 مشروعات، كما بلغت نسب تنفيذ باقي المشروعات 80%، وفي قطاع المحليات تم الانتهاء من الإنشاءات وجاري عمل التشطيبات لـ6 مجمعات، وفي قطاع الصحة، تم الانتهاء من إنشاء عدد من نقاط الإسعاف، وجاري تنفيذ التشطيبات اللازمة، بينما وصلت نسبة التنفيذ في الوحدات الصحية إلى 60%، وفي قطاع الزراعة من 70 إلى 85%، وفي قطاع الصرف الصحي تم الانتهاء من المشروعات بنسبة 100% من خطوط الانحدار والطرد، و45 % لمحطات الرفع، بينما وصلت نسبة إنجاز محطات المعالجة إلى 30%.

7343 فرصة عمل في 19 محافظة ضمن «حياة كريمة»

وفرت وزارة القوى العاملة 7015 فرصة عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف» في عدد من التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 72 شركة ومصنع قطاع خاص في 19 محافظة لشغلها خلال شهر مارس الجاري، إضافة إلى 328 فرصة لم يتمّ شغلها من فبراير 2022، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 7343 فرصة عمل.

انجازات حياة كريمة بـ«نصر النوبة» خلال مارس

كشفت حياة كريمة، عن المشروعات التي تعمل عليها في مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، ونسب الإنجاز فيها، إذ انتهت المبادرة من 91% من المجمع الزراعي قرية أبو سمبل، 92% من مجمع المصالح الحكومية قرية أبو سمبل، 20% من مشروع إنشاء نقطة إسعاف قسطل، 41% من مشروعات الصرف الصحي بقرية أبوسمبل، جرى الانتهاء من معظم الشوارع الرئيسية بقسطل وتوماس وأبوسمبل وتوشكى شرق، إذ وصلت نسبة التنفيذ بمواقع العمل 41%.

وانتهت حياة كريمة من تغيرات خطوط الكهرباء إلى أرضي بالشوارع الرئيسية علي مسافة 2 كيلو، مع استكمال باقي العمل، مع صب قواعد لتركيب 22 محول كهرباء، بالإضافة إلى تطوير وتجديد مركز شباب توشكى غرب، وجرى الانتهاء من تجديد المبنى الخاص بالإدارة، إذ جرى تنفيذ 75% منه، وتستمر أعمال حفر الشبكات الصرف الصحي بقرية غرب سهيل.