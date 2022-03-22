«الوطن» في مدرسة المياه بالجيزة: فرصة عمل مضمونة بعد التخرج «فيديو»

تحفل منطقة «زنين» في بولاق الدكرور بالجيزة، بعدد كبير من المدارس لمراحل تعليمية مختلفة تؤهل مباشرة للثانوية العامة ثم الكلية، إلا أنها تختلف في وجود مدرسة تسمى بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي التي تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من أبناء المحافظة أو من محافظة القاهرة والقليوبية بمجموع لا يقل عن 270 درجة فما فوق.

تتكون المدرسة من مبنيين، الأول هو المبنى الإداري حيث يشمل مكاتب العاملين بداية من مدير المدرسة ثم وكيل المدرسة ثم شئون العاملين، وأخيراً فصول الطلاب في الدور الثالث، والمبنى الأخر يشمل مسرح كبير يتم تنظيم فيه حفلات أو عقد امتحانات مجمعة للطلاب ثم ورشة والتي يتم فيها تدريب الطلاب.

تفاصيل جولة الوطن في المدرسة

الدور الثاني في المدرسة يشمل المكاتب الإدارية بداية من مدير المدرسة ثم شئون العاملين والمدرسين وغرفة التربية الرياضية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، أخيراً غرفة المكتبة وبها أنواع مختلفة من الكتب في مختلف التخصصات مثل كتب عن الحياة الاصطناعية واللقاحات ماهيتها وطبيعة عملها وسلسة كتب عن العلوم والبيئة وأشهر أنهار العالم وبيولوجيا الخوف، ويشمل الدور الثالث من المدرسة فوصل الطلاب وهي مجهزة بالشاشات التفاعلية الذكية وكاميرات المراقبة وأجهزة التكييف.

القبول في المدرسة يخضع لمجموعة من الشروط، فيقول المهندس أحمد مصطفى، مدير المدرسة، إن المدرسة تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 270 درجة فما أعلى، وليس أقل، مؤكداً أنها تقبل المتميزين، ثم يتم عقد اختبار تحريري لهم في خمس مواد أساسية.

نظام القبول في المدرسة

الاختبار التحريري يعقد في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية فيما درسه الطالب في هذه المواد في الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للوقوف على مستوى الطلاب في هذه المواد، بحسب ما أكده «مصطفى» في حديثه لـ«الوطن»، موضحاً أن المجموع في الاختبار التحريري 16 درجة لكل مادة ليصح مجموع المواد 80 درجة، لافتاً إلى أنه هناك 20 درجة خاصة بالمقابلة الشخصية وفي حالة اجتياز الطالب لجميع الاختبارات والمقابلة الشخصية يحق له الالتحاق بالمدرسة.

هدف المقابلة الشخصية للمتقدمين

المقابلة الشخصية التي يخضع لها الطالب هدفها الأول والأخير هو الوقوف على سمات معينة في شخصية الطالب تستلزمها طبيعة عمله بعد التخرج والتأكد من عدم وجود ما يعيق ذلك، ويؤكد المهندس أحمد مصطفى، أن المدرسة تقبل طلاب محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية.

تسليم الطالب زيا موحدا وجهاز تابلت وكتبا دراسية

بعد قبول الطالب يتم تسليمه زيا موحدا وجهاز تابلت، بجانب الكتب الدراسية، حيث يتم تحميل المواد بصيغة الـ«pdf»يسهمل عملية التواصل بينه وبين المعلم لطرح أي استفسار في أي وقت.

تتبع المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ثلاثة شركات لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، ووفق ما أكده مدير المدرسة، تجتمع هذه الشركات قبل بداية العام الدراسي وتحدد الأعداد التي سيتم قبولها وذلك يتوقف على احتياجاتها الفعلية: «وده طبعاً عشان اللي بيتخرج من المدرسة دي وظيفته مضمونة في الشركات التابعة لها».

يدرس طلاب المدرسة الثانوية الفنية، لمدة خمسة أيام، مواد ثقافية وتخصصية، الأولى هي اللغة العربية والرياضيات والعلوم اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والتربية والقومية، فيوضح المهندس أحمد مصطفى، أن مواد الدراسات الاجتماعية والتربية القومية أنها مواد منقطعة، أي يتم دراستها فقط في السنة الأولى، بجانب دراسته للفيزياء والكيمياء.

الدراسة في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

المواد التخصصية بحسب «مصطفى» تشمل مواد أساسيات الكهرباء والميكانيكا ومواد تخص شركة المياه مثل مادة تقنية تنقية مياه الشرب ومادة الصرف الصحي والمعامل بشكل عام ومدخل للتجارب المعلمية للمياه أو مدخل للتجارب المعلمية للصرف الصحي، موضحاً أن السنة الدراسية الأولى والثانية عامة.

في السنة الدراسية الثالثة يتخصص طالب «مدرسة المياه» في تخصص من الثلاثة: وهما شبكات مياه ومعالجة الصرف ومعامل التحلية والتنقية، يوتم قبول الطالب في كل تخصص وفق رغبته ثم مجموعه لتحقيق نسبة وتناسب بين جميع التخصصات.

المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، تختلف في طبيعة امتحاناتها، حيث تعقد المدرسة امتحانات يومية للوقف على مستوى الطلاب، ثم امتحانات شهرية أخيراً امتحانات نهاية العام الدراسي، فيقول مدير المدرسة، إن الامتحانات اليومية تتم قبل بداية الشرح حيث يخصص كل مدرس أو مهندس ما يقرب من 10 دقائق يختبر فيهم الطلاب على ما تم شرحه.

المصروفات الدراسية للمدرسة على جزأين

تنقسم المصروفات الدراسية للمدرسة على جزأين الأول خاص بتكلفة الزي المدرسي وجهاز التابلت والثاني خاص بالناحية التعليمية، وتصل إلى 2200 جنيه، وفق ما أكده مدير المدرسة، موضحاً أن المصروفات الدراسية تتوقف كل عام على حسب طبيعة الشركة التي يتم التعاقد معها لشراء أجهزة التابلت، موضحاً أن هذه الأجهزة تتحمل نصف ثمنها شركة مياه الشرب والصنف الثاني يتحمله الطالب بالتقسيط على مدار ثلاثة سنوات إلى أن يصبح التابلت ملكه عقب التخرج.

يصل عدد طلاب المدرسة إلى 66 طالباً، فيؤكد المهندس أحمد مصطفى، أنه تقدم لها حوالي 300 طالب تم تصفيتهم على 66 طالباً وفق شروط القبول، موضحاً أن المدرسة بها خمسة فصول يسع كل فصل ما يقرب من 30 طالباً، مشيراً إلى أن الطالب يمكنه الالتحاق بكلية الهندسة عقب التخرج.