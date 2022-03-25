«حياة كريمة» تدشن قوافل طبية في 9 محافظات.. الكشف والعلاج مجاني

تواصل مبادرة «حياة كريمة»، فعاليتها للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال توجيه القوافل الطبية المجانية للقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وتتضمن القوافل 12 تخصصا، واستشاريين على أعلى مستوى، و160 ألف نوع دواء، وأشعة، ومعمل تحاليل متكامل، وتُحوِل القوافل الحالات التي تستدعى التدخلات الجراحية، إلى أقرب مستشفى للعلاج على نفقة الدولة.

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية بالمحافظات

وتوفر القوافل الطبية خدماتها بشكل مجاني من خلال الكشف الطبي وصرف العلاج، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتغطي المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، ضمن «حياة كريمة».

قافلتين طبيتين اليوم وغدا

وقالت «الصحة»، في بيان لها، إنه سيتم إطلاق 9 قوافل طبية، اعتباراً من اليوم، وحتى 27 مارس الجاري، بينها قافلتين طبيتين بمناطق «وادي تال، وادي غرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والرحامنة مركز فارسكور محافظة دمياط، وأبو غالب حي منشأة القناطر محافظة الجيزة»، وذلك يومي 25 و26 من شهر مارس.

7 قوافل طبية خلال يومي 26 و27 مارس

وأشارت إلى إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق «الفهمية مركز طامية محافظة الفيوم، والزيات مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، وكفر العجمي مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، والعتمانية مركز البداري محافظة أسيوط، والشباب مركز العبور محافظة القليوبية، وحاجر الأقالتة مركز القرنة محافظة الأقصر، وآبار الوقف مركز أخميم محافظة سوهاج»، وذلك في يومي 26 و27 من شهر مارس الجاري.

الكشف والعلاج مجانا

وأكدت وزارة الصحة، أنه يتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين والعلاج ضمن مبادرة حياة كريمة، منوهة إلى أنه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية، وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مشيرة إلى أن القوافل تضم تخصصات: «نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، ولجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.