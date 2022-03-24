توصيل خدمات الإتصالات والإنترنت لقرى «حياة كريمة» بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالتنسيق مع مركز «إبداع مصر الرقمية»، لعقد دورات تدريبية تهدف إلى دعم منظومة التحول الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة في توصيل خدمات الإتصالات والإنترنت بالقرى المستهدفة من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يبلغ عددها 192 قرية و757 تابعاً، موزعة على 5 مراكز بمحافظة المنيا.

دورات حول لحام كابلات الألياف الضوئية

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تفقد نائب محافظ المنيا، مساء اليوم الخميس، مركز إبداع مصر الرقمية بالمنيا، لبدء عقد دورات تدريبية حول لحام كابلات الألياف الضوئية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لإحلال وتجديد منظومة الشبكات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عثمان، مدير مركز إبداع مصر الرقمية بالمنيا، والدكتور محمد الغضروفي، منسق المعهد القومي للإتصالات، والمهندس أحمد يوسف، مهندس الشبكات، عدد من الجهات المعنية.

توصيل الإنترنت بكابلات «الفيبر» بدلاً من النحاس

وقال «أبوزيد» إن الدورات تهدف إلى خلق جيل جديد، يشارك في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوصيل خدمات الإتصالات والإنترنت بنظام «الفيبر» بدلاً من كابلات النحاس، وستؤدي هذه الخدمة إلى توصيل خدمات الإنترنت بكفاءة عالية، حيث شهد نائب المحافظ تجربة عملية للحام كابل الفيبر، باستخدام ماكينات لحام ذات طابع تكنولوجي حديث.

وشدد محافظ المنيا، في وقت سابق، على رؤساء القرى والمدن والمراكز والأحياء بإجراء جولات ميدانية بشكل يومي، لمتابعة تنفيذ المشروعات بقطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه، في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وإزالة أي معوقات تواجه عملية التنفيذ، التي تتم وفق أعلى المعايير الفنية.